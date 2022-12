Endeler et Guégano inaugureront la Pacific Cup à Guam

Tahiti, le 4 décembre 2022 - Le cyclisme tahitien sera présent lors de la première édition de la Pacific Cup qui aura lieu à Guam les 9 et 11 décembre. Kahiri Endeler et Bastien Guégano ont été désignés par la Fédération tahitienne pour participer à l’événement mettant en scène le cyclisme océanien.



Une petite délégation tahitienne composée de Taruia Krainer, le conseiller technique de la FTC et chef de délégation et de Kahiri Endeler et Bastian Guégano s’est envolée samedi en direction de Guam dans un long périple avec escale à San Francisco puis Hawaii. Kahiri Endeler le sociétaire de Tamarii Punaruu et Bastian Guégano licencié à Team Cycling Reka représenteront le cyclisme tahitien lors de la première édition de la Pacific Cup, un événement visant à promouvoir le cyclisme dans le Pacifique Sud et à soutenir l’intégration de la discipline dans le programme des Jeux du Pacifique 2027 à Tahiti. Pas étonnant dès lors que Teva Bernardino, le président de la Fédération tahitienne, soit à l’origine de la création de la Pacific Cup en collaboration avec la Fédération océanienne.



Le cyclisme tahitien qui a déjà vécu une année riche en rendez-vous nationaux et internationaux avec les Championnats de France des Comités d’Outre-Mer en juin à La Réunion, la participation aux Championnats du monde en septembre en Australie, le Tour Tahiti Nui et des Vahine en novembre au fenua sera donc à nouveau présent à Guam dans le cadre d’un événement international. Et s’il en est un qui a beaucoup voyagé cette année, c’est bien Kahiri Endeler qui était présent sur toutes les échéances et qui a aussi participé individuellement à la Sea Otter Classic à Monterey en Californie au mois d’avril et s’est imposé sur l’une des courses du programme.



Objectif podium voire mieux



Deux épreuves figurent au programme de la Pacific Cup, un contre-la-montre de 30 km vendredi prochain et une course en ligne de 105 km autour de l’île de Guam deux jours plus tard. Taruia Krainer nous a fait part de son analyse : “C’est une année exceptionnelle pour le cyclisme tahitien dont l’élite masculine mais aussi féminine a vécu plusieurs grands rendez-vous à Tahiti et à l’extérieur. C’est très formateur pour les coureurs et de nature à faire progresser globalement le cyclisme local. Nous avons retenu Kahiri Endeler et Bastian Guégano car ils étaient disponibles et partants pour Guam, ce qui n’était pas le cas de quelques autres sélectionnables.



Aucune féminine ne pouvait malheureusement se libérer pour partir. On ne connait pas trop le niveau de la concurrence à part les Calédoniens mais on envisage au moins un podium et si ça veut sourire peut-être un succès”. Kahiri Endeler, qui a réalisé une belle saison marquée notamment par sa troisième place au classement général final du Tour Tahiti Nui semble en mesure de se distinguer à Guam d’autant que si la Pacific Cup réunira en partie la crème cycliste du Pacifique Sud, Australiens et Néo-Zélandais en seront absents. Mais Bastien Guégano, qui est souvent sur le devant de la scène localement en catégorie Pass’Open et qui a été sacré champion de Polynésie master cette année, aura aussi des arguments à faire valoir.



La petite délégation tahitienne sera de retour au fenua le 12 décembre avec, espérons-le, des trophées dans ses bagages.

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 4 Décembre 2022