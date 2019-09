Encore un dépotoir sauvage à Papeete

Le site est géré par la commune de Papeete et par les services de l'Équipement. Contacté, Rémy Brillant, directeur général des services de la mairie de Papeete précise que "la commune surveille toujours ce qui se passe sur ce site. On sort les SDF qui viennent s'installer et on entretien le terrain en cas de besoin (…) Maintenant, il serait intéressant de voir avec les services de l'Équipement comment on peut mieux gérer ce site."



"Ce terrain a en fait été retenu pour servir de dépôt temporaire", explique de son côté un cadre à la direction de l'Equipement. "On vient par exemple y déposer tout ce qu'on ramasse lorsque l'on fait le curage d’une rivière. Après, il faut que l'on atteigne un volume suffisant pour pouvoir dégager le site."



Interrogé sur la présence de sac poubelles et de déchets en tout genre, le cadre de l'Equipement en appelle à la responsabilité de chacun. "Les personnes ne doivent pas profiter de cette situation pour venir jeter leur déchets sur ce site. On ne peut pas contrôler les allées et venues de tout le monde. Il faut que chacun prennent ses responsabilités", insiste le cadre de l'Équipement, avant d'affirmer que "les tas de déchets seront retirés dans les plus bref délais."



Les employés et les habitués de la piscine devront donc prendre leur mal en patience.