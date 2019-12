Encore des sacs plastiques échoués à Faaone

Tahiti, le 11 décembre 2019 – Dans une vidéo postée mercredi après-midi sur les réseaux sociaux, une internaute a signalé la découverte de centaine de sacs plastiques échoués sur la plage à Faaone sur la Presqu’île de Tahiti.



Visionnée plus de 5 000 fois en deux heures, une nouvelle vidéo montrant des centaine sacs plastiques échoués sur la plage à Faaone à la Presqu’île a été mise en ligne mercredi en début d’après-midi. « Voilà ce que l’on trouve sur notre plage à Faaone aujourd’hui, merci de partager », commente l’internaute qui a posté la vidéo déjà largement commentée et partagée. L’événement n’est pas nouveau en Polynésie. Les sacs filmés étant assez similaires à ceux déjà découverts sur le rivage de Hiva Oa en début d’année et provenant à l’époque d’une cargaison d’un navire de pêche chinois. A l’époque, la direction des affaires maritimes avait réussi à identifiés le navire en question. Mais mercredi après-midi, les services du Pays n’avaient pas encore été avisés de la situation.