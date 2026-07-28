

En immersion au musée de Tahiti et des îles

Tahiti, le 3 août 2026 - Depuis le 26 juin et jusqu'au 21 octobre prochain, Te Fare Iamanaha - Musée de Tahiti et des Îles présente sa nouvelle exposition temporaire : “Mēhara o terā tau, Mēhara o te mau faufa'a tupuna : Mai te fare manaha nō Papeete i Te Fare Iamanaha - Mémoire des lieux, mémoire des objets : du Musée de Papeete à Te Fare Iamanaha”.



Pour la première fois depuis son ouverture, le musée propose une exposition semi-immersive conçue autour d'une projection en vidéo-mapping sur trois murs. Grâce à une modélisation graphique contemporaine, elle retrace l'histoire du premier musée polynésien, depuis sa création à Papeete en 1917 jusqu'à l’actuel Te Fare Iamanaha situé à Punaauia.



Réalisée en collaboration avec les Ateliers BK de Lyon, cette création illustre la volonté du musée d’étendre ses missions de transmission et de valorisation du patrimoine par l’exploration de nouvelles formes de médiation culturelle par le biais des technologies numériques.



Cette expérience originale de rétrospective animée permet aux visiteurs de découvrir les grandes étapes qui ont marqué l'histoire du musée ainsi que certains des objets emblématiques des collections publiques du Pays, témoins de la richesse du patrimoine polynésien.



Au-delà de sa dimension historique, cette exposition rend un hommage à la fois anonyme et collectif à toutes celles et tous ceux qui, depuis la création du premier musée de Papeete, contribuent à préserver, étudier et transmettre le patrimoine culturel polynésien jusqu'à l'actuel Te Fare Iamanaha.



Une seconde partie de cet événement, prévue en septembre, présentera une version développée des contenus sous forme de panneaux explicatifs.

Pratique

Exposition jusqu’au 21 octobre 2026

Salle d’exposition temporaire

Horaires d’ouverture

Mardi : 8 heures à 16 heures

Mercredi à dimanche : 9 heures à 17 heures

Contacts (+689) 40.54.84.49 /

Tarifs

Exposition temporaire : 800 francs

Exposition permanente et temporaire : 1 500 francs Exposition jusqu’au 21 octobre 2026Salle d’exposition temporaireHoraires d’ouvertureMardi : 8 heures à 16 heuresMercredi à dimanche : 9 heures à 17 heuresContacts (+689) 40.54.84.49 / [email protected] TarifsExposition temporaire : 800 francsExposition permanente et temporaire : 1 500 francs

Rédigé par Avec communiqué le Lundi 3 Août 2026 à 17:24 | Lu 184 fois



