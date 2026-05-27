

(En images) Coup d'envoi pour le Heiva Rima'ī 2026

Tahiti, le 25 juin 2026 - Premier grand rendez-vous des festivités du Heiva, le 37e Heiva Rima'ī a officiellement ouvert ses portes ce jeudi 25 juin au parc expo de Māma'o. L'événement a été lancé dans une ambiance rythmée par les chants et les danses, en présence des artisans, des élus et de nombreux visiteurs venus célébrer le savoir-faire polynésien.



Tīfaifai, bijoux, assemblages en pandanus... Une soixantaine d'artisans venus de plusieurs archipels, notamment des Marquises, des îles Sous-le-Vent, des Australes et des Tuamotu, exposent actuellement au parc expo de Māma’o pour le 37e Heiva Rima’ī, organisé par le comité Tahiti i te Rima Rau. Si le nombre d’exposants est inférieur à celui des années précédentes, les organisateurs restent confiants.



Cette année, le thème choisi est “Tiare Apetahi”, la fleur emblématique de Raiatea. Une espèce endémique et protégée qui ne peut être déplacée hors de son milieu naturel.



Pour certains exposants, ce rendez-vous est l'aboutissement de plusieurs mois de travail, voire d'une année entière de préparation. C'est le cas de Māmī Philo, venue de Huahine, ou encore de Toa, des Marquises, qui présentent respectivement leurs créations de bijoux et sculpture sur bois au public pendant plus de deux semaines.



Présente lors de l'ouverture officielle, la ministre des Sports et de la Jeunesse, en charge de l'artisanat, Vanina Pommier, accompagnée de plusieurs élus, dont le vice-président du Cesec, de la Ville de Papeete et de représentants du Service de l'artisanat traditionnel, a salué le travail du comité organisateur. Elle a également invité les visiteurs à échanger avec les exposants : “Prenez le temps d'aller à la rencontre des artisans, qu'ils racontent leur histoire.”



Au-delà de l'exposition-vente, le Heiva Rima'ī proposera plusieurs concours destinés à valoriser les savoir-faire polynésiens. Les visiteurs pourront assister au concours de création de parures, au concours de tīfaifai sur le thème Tiare Apetahi, ainsi qu'au concours de confection de more.



Plusieurs ateliers gratuits permettront également de découvrir le tressage, le tīfaifai, le travail des fibres végétales ou encore la fabrication de différents objets artisanaux et de s’initier au 'ukulele.

​Pratique



Le 37e Heiva Rima'ī se déroule du 25 juin au 12 juillet 2026 au parc expo de Māma'o, à Papeete.



Ouvert tous les jours de 9 heures à 17 h 30, l'événement est accessible gratuitement. Au programme : exposition-vente, concours, ateliers, démonstrations et animations autour de l'artisanat traditionnel polynésien. Renseignements au 40 54 54 00, sur Le 37e Heiva Rima'ī se déroule du 25 juin au 12 juillet 2026 au parc expo de Māma'o, à Papeete.Ouvert tous les jours de 9 heures à 17 h 30, l'événement est accessible gratuitement. Au programme : exposition-vente, concours, ateliers, démonstrations et animations autour de l'artisanat traditionnel polynésien. Renseignements au 40 54 54 00, sur www.artisanat.pf ou sur les pages Facebook et Instagram artisanat.pf.

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Rédigé par Violaine Broquet le Jeudi 25 Juin 2026 à 15:49 | Lu 309 fois



