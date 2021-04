En février, l’emploi plombé par l’hôtellerie, sauvé par la construction

Tahiti, le 27 avril 2021 – L’institut de la statistique de la Polynésie française a publié mardi les chiffres concernant l’emploi du secteur marchand pour le mois de février 2021. Si les secteurs de la construction et de l’industrie repartent à la hausse, ce n’est pas le cas de l’hôtellerie-restauration qui subit les conséquences de la fermeture des frontières.



L’ISPF a publié mardi le point de conjoncture de l’emploi salarié du secteur marchand pour le mois de février 2021. Avec la fermeture des frontières, c’est sans surprise que l’indice de l’emploi dans le secteur de l’hôtellerie-restauration diminue de 1,4% par rapport à janvier 2021 pour une baisse significative de 24% sur les douze derniers mois. Par ailleurs, l’emploi progresse dans l’industrie (0,6%), la construction (0,9%) et le commerce (0,4%) entre janvier et février.



L’indice de l’emploi des autres services répertoriés par l’ISPF enregistre une baisse de 0,3%. Les différentes hausses et baisses des indices dans les secteurs d’activités marchands stabilisent l’emploi salarié global du secteur pour le mois de février 2021. Mais sur les douze derniers mois, c’est-à-dire la période de crise sanitaire, l’emploi a décroit de 6,3%. Sur la période 2015-2019, il était en augmentation de 2,6%.