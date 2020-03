En Nouvelle-Calédonie, les maires demandent le maintien du second tour des municipales

Nouméa, France | AFP | mardi 17/03/2020 - En Nouvelle-Calédonie, où aucun cas de Covid-19 n'est recensé à ce jour, les maires ont demandé le maintien du deuxième tour des municipales, dimanche, arguant notamment d'un délai trop court entre un second tour envisagé en juin et le prochain référendum d'autodétermination en septembre.



L'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie, à tendance loyaliste, et l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie, de sensibilité indépendantiste, ont réclamé le maintien du scrutin au dimanche 22 mars, dans des courriers envoyés mardi au haut-commissaire Laurent Prévost, qui représente l'Etat dans l’archipel.

L'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie estime qu'en l'absence du nouveau coronavirus sur le territoire, "il y a peu de risque que la situation sanitaire se dégrade d'une telle façon que le déroulement du second tour dimanche prochain mette en danger les électeurs calédoniens".

Autre argument avancé par les deux entités: un délai trop court entre un second tour des municipales envisagé en juin et la tenue d'un nouveau référendum d’autodétermination, fixé au 6 septembre.

Un premier référendum sur l'accession à la pleine souveraineté du territoire, le 4 novembre 2018, s'était traduit par une victoire des partisans du non à l'indépendance avec 56,7% des suffrages. Un accord signé en 1998 prévoit jusqu'à trois référendums au cas où l'indépendance serait rejetée lors des deux premiers.

Pour l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie, le report du second tour des municipales "aurait pour conséquence d'engager les communes dans une spirale électorale de plusieurs mois, au détriment des actions de continuité des services publics et notamment des mesures indispensables qu'il conviendra de prendre en cas d'épidémie".

Lors d'une conférence de presse organisée mardi au sujet du coronavirus par le gouvernement local, Laurent Prévost a confirmé pour sa part le report de ce scrutin national, y compris pour la Nouvelle-Calédonie.

Sur trente-trois communes, vingt-deux sont concernées par un second tour des municipales, soit les deux tiers des mairies de l’archipel.