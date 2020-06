En Norvège, les sous-mariniers se jettent à l'eau

Oslo, Norvège | AFP | mardi 16/06/2020 - Immersion hors du commun ce week-end en Norvège: chaleur oblige, ce n'est pas le sous-marin qui a plongé dans les eaux fraîches de la mer du Nord mais son équipage qui s'est accordé un grand bain insolite.



En short pour les hommes et maillot deux-pièces pour les femmes, une vingtaine de sous-mariniers ont été immortalisés dimanche par un photographe posté sur la côte, alors qu'ils se jetaient à l'eau depuis leur submersible, KNM Uthaug, mouillant dans un fjord du sud-ouest du pays.



"Nos soldats aussi doivent se rafraîchir dans la chaleur estivale", a fait valoir le ministère norvégien de la Défense, qui a publié le cliché sur sa page Facebook.



"Ce groupe passe une grande partie de sa vie sous l'eau. Ce week-end, ils ont plongé pour une pause bien méritée, de l'air frais et une baignade rafraîchissante", a-t-il ajouté.



Avec une flotte de six sous-marins à propulsion classique, la Norvège est chargée d'assurer la défense du flanc septentrional de l'Alliance atlantique face à la puissante flotte du Nord russe.