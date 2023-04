En Floride, des pluies diluviennes causent la fermeture d'un aéroport international

Fort Lauderdale, Etats-Unis | AFP | jeudi 13/04/2023 - Des pluies diluviennes en Floride ont provoqué des inondations jeudi dans la métropole de Miami, contraignant les autorités à fermer les écoles et, au moins jusqu'au lendemain matin, l'aéroport international de Fort Lauderdale.



Il est tombé plus de 635 mm d'eau en 24 heures à Fort Lauderdale, une ville de 180.000 habitants située au nord de Miami, selon les services météorologiques américains. Un chiffre supérieur au record d'avril 1979, qui était de 370 mm.



Ces pluies torrentielles ont provoqué de nombreux embouteillages, inondé les voies d'accès à l'aéroport et engendré plusieurs annulations de vols.



"C'est stupide", a indiqué au journal local Sun Sentinel Rob Gouley, un touriste qui devait partir avec sa femme aux Bahamas. "C'est la première que nous partions ensemble avec mon épouse depuis le Covid et voilà...", a-t-il regretté.



Les autorités espéraient dans un premier temps pouvoir reprendre le trafic aérien dès jeudi mais ont dû reporter la réouverture de l'aéroport à vendredi pour nettoyer les pistes.



Les zones côtières de la métropole de Miami étaient toujours en vigilance inondation, les sols étant saturés d'eau et de nouvelles précipitations étant attendues.