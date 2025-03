En Birmanie, faute de financement, le PAM supprime son aide à plus d'un million de personnes

Rangoun, Birmanie | AFP | vendredi 14/03/2025 - Le Programme alimentaire mondial (PAM), une agence des Nations unies, est contraint de supprimer son aide à plus d'un million de personnes en Birmanie, pays ravagé par une sanglante guerre civile, en raison d'un "manque critique de financement".



Près de la moitié du financement du PAM (4,4 milliards de dollars sur un total de 9,7 milliards en 2024) est fourni par les États-Unis, dont le président a annoncé des coupes draconiennes dans le budget de l'aide internationale.



La Birmanie est en proie à une violente guerre civile depuis un coup d'État militaire en 2021.



Selon le PAM, plus de 15 millions d'habitants du pays, sur un total de 51 millions, ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins alimentaires quotidiens.



Parmi eux, deux millions de personnes "font face à des niveaux d'urgence de faim".



"Ces réductions interviennent alors que l'aggravation des conflits, les déplacements de population et les restrictions d'accès entraînent déjà une forte augmentation des besoins en aide alimentaire", a déploré le PAM dans un communiqué vendredi, qui ne mentionne pas les États-Unis ni un autre pays donateur.



Mais le directeur du Programme alimentaire mondial pour la Birmanie, Michael Dunford, a déclaré à l'AFP que l'organisation était "à court de financement car toute une série de différents donateurs n'ont pas été en mesure de répondre à nos besoins".



"Cela inclut les États-Unis, mais ce n'est certainement pas seulement les États-Unis", a-t-il précisé.



- Besoin de 60 millions de dollars -



Sans nouvelle source immédiate de financement, "le PAM ne pourra venir en aide qu'à 35.000 personnes parmi les plus vulnérables", citant les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et allaitantes, et les personnes handicapées.



L'organisation a dit avoir besoin de 60 millions de dollars "d'urgence" pour maintenir "son aide alimentaire vitale" à la population jusqu'à la fin de l'année.



Les affrontements qui opposent la junte aux insurgés issus de minorités ethniques et du mouvement pro-démocratie ont fracturé le pays, et compliqué les missions humanitaires dans certaines régions très difficiles d'accès.



Les Nations unies ont prévenu l'an dernier que des dizaines de milliers d'habitants de l'État Rakhine (ouest), qui abrite la minorité persécutée des Rohingyas, faisaient face à "une menace imminente de famine aiguë".



Selon le PAM, les réductions à venir affecteraient 100.000 personnes déplacées à l'intérieur du pays dans le Rakhine qui "n'auront aucun accès à la nourriture" sans son aide.



"Les gens, alors que nous les informons de la réduction des niveaux de ration, sont très anxieux," a déclaré M. Dunford.



Au Bangladesh voisin, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a rencontré vendredi des Rohingyas qui ont fui la Birmanie et sont également menacés par des réductions d'aide. Un million de Rohingyas vivent dans une série de camps le long de la frontière après avoir échappé à une répression militaire en 2017 que certains groupes de défense des droits décrivent comme un génocide.



Les pénuries de financement vont induire une réduction des bons alimentaires mensuels dans les camps, passant de 12,50 dollars à 6,00 dollars par personne dans les camps, a annoncé le PAM.



Les réductions à l'intérieur de la Birmanie arriveront juste avant la "saison maigre" entre la plantation et la récolte du riz, du maïs et des légumes, qui dure de juillet à septembre.



Washington a annoncé dès janvier viser la suppression de 92% des financements de programme de l'agence américaine de développement USAID, promise au démantèlement.



Le président américain a affirmé que l'USAID est "dirigée par des fanatiques radicaux", tandis que le milliardaire Elon Musk l'a décrite comme une "organisation criminelle" qui doit être mise "à la déchiqueteuse".



Cette décision a suscité choc et émoi dans les milieux humanitaires et au sein de l'USAID, une agence qui gérait, jusqu'à présent, un budget annuel de 42,8 milliards de dollars, soit 42% de l'aide humanitaire déboursée mondialement.

