

En Amérique du Nord, les feux balayent les avancées contre la pollution, selon une étude

Washington, États-Unis | AFP | jeudi 27/08/2025 - "Pire que la fumée du tabac": la pollution atmosphérique s'aggrave, en particulier aux Etats-Unis et au Canada à cause d'incendies d'ampleur inédite qui ont balayé des décennies d'avancées en la matière, ont averti jeudi des experts dans une étude américaine.



Le rapport annuel de l'université de Chicago sur l'indice de qualité de l'air, l'Air Quality Life Index (Aqli), utilise des données satellitaires pour évaluer les niveaux de particules fines dans le monde entier et les traduit en années d'espérance de vie perdues.



"On ne le répètera jamais assez: les particules fines restent la plus grande menace externe pour la santé humaine sur la planète", a commenté auprès de l'AFP Michael Greenstone, professeur d'économie à l'université de Chicago et cofondateur de l'Aqli.



"C'est pire que la fumée de tabac. C'est pire que la malnutrition des mères et des enfants. C'est pire que les accidents de la route. C'est pire que le VIH, pire que tout en termes de pertes" en espérance de vie, a-t-il insisté.



Selon l'étude, la saison catastrophique des incendies de forêt au Canada en 2023 a entraîné une augmentation de plus de 50% des niveaux de particules par rapport à l'année précédente, tandis que les Etats-Unis ont connu une hausse de 20% sur la même période.



Bien que les données ne couvrent actuellement que la période allant de 1998 à 2023, la tendance devrait se poursuivre, car les deux pays sont confrontés à des saisons de feux de forêt de plus en plus intenses, une tendance accélérée par le réchauffement climatique.



- Espérance de vie raccourcie de deux ans -



L'année 2025 se classe ainsi déjà comme la deuxième pire saison de feux de forêt au Canada.



"Le plus surprenant, c'est que dans certaines régions du monde, sans aucun doute au Canada et aux Etats-Unis, mais il semblerait aussi dans une partie de l'Europe, la pollution atmosphérique est comme ce zombie que nous pensions avoir éliminé, mais qui est aujourd'hui de retour", a poursuivi M. Greenstone.



Aux Etats-Unis, alors que la Californie restait traditionnellement la région la plus polluée, le phénomène s'est propagé jusqu'au Wisconsin, l'Illinois, l'Indiana et l'Ohio, sous l'effet des vents du Canada.



Dans le pays voisin justement, plus de la moitié des Canadiens ont respiré en 2023 un air dont la pollution dépassait la norme nationale de 8,8 microgrammes par mètre cube, ce qui représente une hausse considérable par rapport aux moins de 5% enregistrés au cours des cinq années précédentes.



Les régions les plus touchées ont été les Territoires du Nord-Ouest, la Colombie-Britannique et l'Alberta, où les niveaux de pollution par les particules ont rivalisé avec ceux de la Bolivie et du Honduras, raccourcissant l'espérance de vie de deux ans.



- Lueur d'espoir en Afrique et Europe -



L'Amérique latine a d'ailleurs connu son niveau le plus élevé depuis 1998, la Bolivie étant le pays le plus touché.



A l'échelle mondiale, les niveaux de particules fines (définies comme étant de 2,5 micromètres ou moins) sont passés de 23,7 microgrammes par mètre cube en 2022 à 24,1 en 2023. Ce chiffre est près de cinq fois supérieur à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui est de cinq.



En Asie du Sud, la zone la plus polluée au monde, la pollution a augmenté de 2,8%. Même la Chine a connu un léger rebond de 2,8% après une décennie de baisse constante dans le cadre de sa campagne de lutte contre la pollution.



Petite lueur d'espoir dans ce sombre tableau: au sein de l'Union européenne, les concentrations de particules ont globalement diminué de 6%, tandis que, en Afrique centrale et de l'Ouest, elles ont baissé de 8%.

le Jeudi 28 Août 2025 à 22:10






