Emploi local : le gouvernement « regrette » le recours des patrons

Papeete, le 28 août 2019 – Dans un communiqué, le gouvernement a indiqué mercredi « regretter » le recours des organisations patronales contre la loi du Pays sur la protection de l’emploi local, révélé par Tahiti Infos mardi. « En déposant un recours, les organisations patronales se désolidarisent de la société civile et des élus », tacle le gouvernement.



« Le gouvernement regrette que les organisations patronales aient déposé un recours devant le Conseil d’Etat contre la loi de protection de l’emploi local », a réagi mercredi le gouvernement Fritch dans un communiqué à la suite de la publication de nos informations la veille sur le sujet. « Cette loi répond à une aspiration de la très grande majorité des Polynésiens », affirme le Pays.



Dans son communiqué, le gouvernement indique s’être appuyé sur les expériences passées, souhaitant « répondre à la légitime préoccupation de la population de voir de telles mesures mises en œuvre ». Un dispositif jugé « nécessaire vu notamment l’étroitesse du marché du travail de Polynésie française et son éloignement des autres bassins d’emplois », poursuit le Pays.



Mais surtout, le gouvernement insiste pour rappeler « large consultation » a été organisée avant de préparer ce texte et que « la société civile s’est largement prononcée en faveur des mesures » votées par le Tapura et le Tahoeraa. « En déposant un recours, les organisations patronales se désolidarisent de la société civile et des élus », tacle le communiqué.