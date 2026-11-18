

Emploi local : le Cesec rejette la réforme du gouvernement jugée trop restrictive

Tahiti, le 18 novembre 2026 - Le Cesec a rendu mardi un avis défavorable sur le projet de loi du Pays réformant la protection de l’emploi local dans le secteur privé. Adopté par 39 voix, l’avis reconnaît l’objectif du texte mais estime qu’il ne permettra pas de mieux protéger les travailleurs locaux sans un effort parallèle sur la formation.



La réforme du gouvernement sur la protection de l’emploi local inverse la logique de la loi de 2019. Le nombre d’



Le Conseil a aussi pointé les limites du dispositif actuel : les carences liées à l’absence totale de candidats sont passées de 60 % en 2024 à 71 % en 2025. Il critique également le durcissement des sanctions, qui pourraient atteindre 300 000 francs par salarié et 3 millions par contrôle, voire 6 millions en cas de récidive. Des mesures jugées disproportionnées au regard de la taille des entreprises et des moyens de contrôle, avec seulement quatre inspecteurs du travail prévus fin 2026.



Autre point de désaccord : le calendrier. Les sanctions entreraient en vigueur dès 2027, alors que le plan de formation ne serait déployé qu'en 2028. Les premiers travailleurs formés ne seraient donc disponibles qu'en 2029 au mieux. “Contraindre et restreindre, c’est pas ça qui va sauver la situation”, a estimé le conseiller Thierry Buttaud.



Le Cesec demande enfin une adaptation du dispositif aux réalités des archipels, notamment dans l’hôtellerie-restauration, où les difficultés de recrutement sont importantes. Il recommande aussi des mesures transitoires, une commission bipartite employeurs-salariés et une évaluation annuelle plutôt qu'au bout de trois ans.

La réforme du gouvernement sur la protection de l’emploi local inverse la logique de la loi de 2019. Le nombre d’ activités protégées passerait de 128 à près de 4 855, et les embauches concernées de 3 907 à 49 046 par an. Une hausse jugée surtout symbolique par le Cesec, pour ces secteurs recrutant déjà majoritairement des résidents.Le Conseil a aussi pointé les limites du dispositif actuel : les carences liées à l’absence totale de candidats sont passées de 60 % en 2024 à 71 % en 2025. Il critique également le durcissement des sanctions, qui pourraient atteindre 300 000 francs par salarié et 3 millions par contrôle, voire 6 millions en cas de récidive. Des mesures jugées disproportionnées au regard de la taille des entreprises et des moyens de contrôle, avec seulement quatre inspecteurs du travail prévus fin 2026.Autre point de désaccord : le calendrier. Les sanctions entreraient en vigueur dès 2027, alors que le plan de formation ne serait déployé qu'en 2028. Les premiers travailleurs formés ne seraient donc disponibles qu'en 2029 au mieux. “Contraindre et restreindre, c’est pas ça qui va sauver la situation”, a estimé le conseiller Thierry Buttaud.Le Cesec demande enfin une adaptation du dispositif aux réalités des archipels, notamment dans l’hôtellerie-restauration, où les difficultés de recrutement sont importantes. Il recommande aussi des mesures transitoires, une commission bipartite employeurs-salariés et une évaluation annuelle plutôt qu'au bout de trois ans.

Autosaisine : le Cesec prépare un plan santé Autre sujet à l’ordre du jour : une autosaisine portée par les collèges des entrepreneurs et des salariés, représentés par Jean-François Benhamza et Vaitea Le Gayic. Leur proposition vise à élaborer un plan pluriannuel d'“action santé”, au terme de cinq à six mois de travail et de 25 à 30 séances. Le constat de départ est celui d’un système de santé davantage tourné vers la prise en charge des maladies que vers leur prévention. Diabète, obésité, maladies cardiovasculaires et cancers pèsent lourd en Polynésie, tandis que les actions de prévention restent “sectorielles”, inégalement réparties et insuffisamment coordonnées. L’autosaisine a été adoptée par 40 voix, avec deux abstentions.



En séance, le périmètre du travail a d’abord suscité des interrogations. La présidente de séance Maiana Bambridge a précisé que les travaux commenceraient par les principales causes de mortalité et de dépenses de santé : les maladies cardiovasculaires, le diabète, la dialyse, la santé mentale et les cancers, pour lesquels des données sont disponibles.



Les conseillers ont surtout insisté sur la nécessité de fixer des objectifs concrets. “Si on fait de la prévention pour faire de la prévention pendant toute la durée de vie de tout le monde, on ne va pas atteindre l’objectif”, a prévenu l’un d’eux. Un autre a pris pour exemple le plan financé par la taxe sur les boissons sucrées, lancé en 2001 et dissout en 2010. Celui-ci permettait de subventionner des écoles et des associations pour développer des ateliers de prévention, pourtant un “bel exemple de réussite” à ses yeux.



La volonté de s’appuyer davantage sur les initiatives de terrain a fait consensus. Un conseiller a appelé à “arrêter de donner toujours la parole aux mêmes personnes”. Il a cité l’exemple de la rééducation des muscles de la gorge pour traiter l’apnée du sommeil, une pratique moins coûteuse qu’un appareil, mais exercée par seulement deux personnes à Tahiti. Un militant associatif a également rappelé que ces actions de prévention reposent largement sur des bénévoles qui désormais “s’essoufflent”.

Rédigé par Violaine Broquet le Mercredi 18 Novembre 2026 à 15:44 | Lu 461 fois



