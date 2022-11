Émotion et fierté à l'ouverture du festival des Australes Te Farereira’a

Tubuai, le 6 novembre 2022 - La cérémonie d’ouverture du festival des Australes a eu lieu samedi soir. Les délégations des cinq îles des Australes, ainsi que les invités Raiatea et Fa’afaite, se sont présentés tour à tour. L’événement, attendu depuis 33 ans a pour ambition de raffermir les liens au sein de l’archipel.



Initialement prévue samedi soir au stade Taahueia de Tubuai, la cérémonie d’ouverture du festival des Australes Te Farereira’a a finalement été organisée sous le chapiteau communal près de la mairie. La pluie et le vent ont pris la main sur le programme du week-end. Pendant près de 5 heures, les délégations, les invités, les officiels ont chanté, dansé et discouru exprimant leur joie d’être enfin réunis et leur volonté de consolider les liens. “Nous avons attendu si longtemps pour organiser cette deuxième édition”, a expliqué Tere Daniel, président de l’association organisatrice du festival. Un premier festival des Australes avait été organisé il y a plus de 30 ans à Rurutu. Les cinq îles de l’archipel s’étaient réunies à cette occasion se promettant de se revoir quatre ans plus tard, à Tubuai. Le temps a passé. Finalement, les cinq tāvana de l’archipel se sont entendus pour organiser la seconde édition en novembre 2022. En plus des délégations de Rapa, Raivavae, Rurutu, Rimatara et Tubuai, une de Raiatea et celle de Fa’afaite ont été invitées. L’objectif de l'événement, comme le thème affiché Te Farereira’a l’indique, est de nouer et tisser des liens entre les îles.



“Nous avons tous des connaissances à partager. Nous allons mettre en commun ce que nous avons de particulier chez les uns et les autres”, indique Hatitio Artigas, tāvana de Rimatara. “C’est un moment de grande fierté”, a affirmé pour sa part Fernand Tahiata, tāvana de Tubuai pendant le discours d’ouverture. Édouard Fritch, président de la Polynésie française a confirmé cet élan du cœur, exprimant son “émotion” et sa “fierté” pour “notre communauté”. Les Australes sont riches “d’une biodiversité, d’un environnement, d’une histoire propre, mais surtout d’hommes, de femmes et de leur culture. Or c’est ce que nous avons tous de plus cher.”

500 festivaliers réunis



Les délégations sont arrivées les unes après les autres la semaine dernière, empruntant le caboteur Tuhaa Pae ou l’avion. Des rotations supplémentaires ont été mises en place pour assurer le transport des passagers et du fret. “On a ramené notre île, notre tradition et notre culture”, plaisante Ida Pukoki de l’île la plus australe de Polynésie, Rapa. Ida a 67 ans. Elle participe au festival en tant que chanteuse.



“C’est la première fois qu’on se retrouve tous comme ça dans une île, c’est important de nous connaître.” Au total, près de 500 personnes ont fait le déplacement. Ce sont autant de couronnes à confectionner pour l’arrivée et de repas à préparer tout au long de la semaine des festivités. “Nous ne possédons pas de structures d’accueil idéales pour tous, a reconnu Fernand Tahiata. C’est une première pour son île. Malgré la modestie de nos moyens, la taille de notre cœur et de notre générosité sont grandes.”



La délégation de Rapa qui compte presque 90 personnes, dont 10 venues de Tahiti, est arrivée par bateau mercredi. Vendredi, ce sont les délégations de Raiatea (15 personnes), Raivavae (100 personnes), Rimatara (84 personnes) qui ont débarqué. Une délégation du gouvernement est elle aussi arrivée vendredi soir par avion de Tahiti. La délégation de Rurutu a rejoint le site du festival samedi, tout comme les 16 membres de l’équipage de la pirogue Fa’afaite.

Une navigation difficile



Fa’afaite a répondu à l’invitation des organisateurs du festival des Australes sans hésitation. “La pirogue est venue sur l’île il y a dix ans. À cette occasion nous avions pris une pierre du marae Taputapuātea”, raconte le président de l’association Fa’afaite, Maui Meri. “Promesse avait été faite de revenir un jour pour déposer une pierre en retour.” Le dépôt de la pierre était au programme de ce dimanche. “Nous sommes venus pour partager ce que l’on sait et apprendre ce que l’on ne sait pas.” La pirogue Fa’afaite a quitté Tahiti lundi. La navigation a été “difficile” et “complexe” pour rejoindre la lointaine Tubuai. Moeata Galenon, capitaine, décrit un éprouvant périple : “Les vents n’étaient pas favorables, ils étaient forts. Il a fallu prendre les bords. La houle non plus n’était pas favorable… Il a plu et il a fait froid.” À quoi il convient d’ajouter que, le ciel étant couvert, la navigation aux étoiles a été perturbée. “Nous avons pris des mesures avec le soleil et quelques étoiles mais surtout avec la houle et le vent que l’on savait constant.”



Tout le monde étant aujourd’hui arrivé à bon port, le festival prévoit de se dérouler jusqu’à vendredi. Le programme de chaque journée est arrêté sur le même modèle. Les matinées seront consacrées aux présentations d’activités diverses : artisanat, agriculture, art culinaire, médecine traditionnelle, tatouage… L’après-midi des rencontres de tū’aro ma’ohi ainsi que des visites telles que celles du Fort George, du collège ou encore la laverie de carottes seront organisées. Mardi et jeudi des umu ahimā’a sont prévus. Les soirées seront dédiées aux chants et à la danse.













Rédigé par Delphine Barrais le Dimanche 6 Novembre 2022 à 16:49 | Lu 388 fois