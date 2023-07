Embarquez pour un tour du monde culinaire avec Art’griculture

TAHITI, le 1er juillet 2023 - Art’griculture organise chaque semaine une Nuit des saveurs. Un tour du monde des plats traditionnels mais aussi de la culture des pays représentés. Le concept, lancé il y a un an, a trouvé un public de fidèles gourmands.



Cùc Ricard est gérante du concept store Art’griculture. Elle a lancé la Route des saveurs il y a un an. Depuis, l’événement a changé de nom, mais il n’a pas changé d’objectif : faire découvrir aux Polynésiens des saveurs d’ailleurs. Vendredi soir, ceux-ci pourront découvrir la Chine, le Vietnam, l’Italie, l’Espagne, la Lettonie et la Thaïlande. Un stand représentant Tahiti sera aussi installé.



De nombreuses préparations culinaires traditionnelles sont en préparation pour l’occasion. Toutes sont à emporter. Il n’y a pas de places assises pour consommer sur place. Mais le bar voisin, accepte que les gourmands dégustent leur récente acquisition s’ils boivent un verre. “ Les personnes qui tiennent les stands n’hésitent pas à donner des détails sur leurs plats mais aussi sur les pays dont ils sont originaires ”, indique Cùc Ricard. Au-delà du voyage culinaire, la soirée offre un voyage culturel.



En manque de découverte



Il y a quatre ans, Cùc Ricard est arrivée en Polynésie. Elle venait de l’Hexagone où toutes les cuisines du monde sont à portée de main. “ Je suis d’origine vietnamienne et la cuisine de ce pays m’a beaucoup manquée en arrivant ”, raconte-t-elle. Elle s’est mise à cuisiner des nems, des soupes et autres spécialités. Elle est devenue traiteur. “ Je suis gourmande, et la possibilité de découvrir de nouvelles saveurs m’a aussi manquée .” Elle a cherché des restaurants de cuisines du monde à Tahiti. En vain. Elle a fouillé la toile et les réseaux pour trouver des “ choses originales ”. Cette fois, elle a récolté de bonnes adresses. Des patentés, connus des seuls initiés. “ Je me suis dit : Pourquoi ne pas les réunir ? ”



C’est ainsi que la Route des saveurs a vu le jour. “ Au début, personne n’y croyait et cela a été difficile. ” Le rendez-vous était donné une fois par mois, le dimanche entre 7 heures et 10 heures, afin de toucher les chalands du marché de Papeete pour une évasion culinaire. “ Les clients ont suggéré l’ouverture des stands plutôt en semaine. ” En plus de la Route des saveurs, une Nuit des saveurs est apparue. Elle avait lieu le jeudi soir, une fois par semaine.



Authenticité et qualité



Les partenaires ont eu du mal à tenir le rythme. “Ce sont en général des professionnels qui tiennent des stands car nous sommes très vigilants sur l’authenticité et la qualité des plats vendus. Nous demandons que la quantité soit au rendez-vous pour ne pas décevoir les clients. La charge de tra vail pour assurer leur quotidien, plus un rendez-vous hebdomadaire et un rendez-vous mensuel était devenue trop lourde ”, se souvient Cùc Ricard. “ On a gardé seulement la Nuit des saveurs .” Laquelle s’est installée finalement le vendredi soir. Dans le quartier, l’événement crée une certaine émulation avec l’établissement voisin.



Les pays représentés varient d’un vendredi à l’autre. “ Nous venons de perdre malheureusement Madagascar, le Maroc et la Bolivie. Ils quittent le territoire .” Mais de nouveaux pays pourraient rejoindre le noyau des fidèles. Le voyage est toujours possible.

Emanuele et Madeleine : une année de découvertes



Ils ont répondu présent dès le lancement du concept. Emanuele et Madeleine présentent des plats traditionnels d’Italie, pâtes, risotto, panzerotti… Ils constatent que les visiteurs apprécient l’aspect authentique de la Nuit des saveurs, ainsi que la diversité. Ils ont un certain nombre de clients fidèles qui ont pris goût au voyage. Lorsqu’ils ne sont pas chez Art’griculture ils sont dans leur restaurant de plats à emporter. Ils étaient installés à Punaauia, mais seront d’ici quelques semaines au Pont de l’est. Ils promettent de continuer l’aventure avec Cùc Ricard.



Pratique



Le vendredi soir chez Art’griculture au centre Vaima, rue Jeanne d’Arc à Papeete, de 17h30 à 20 heures.



Contacts



Tél. : 89 54 23 88

FB : Art’griculture Tahiti



