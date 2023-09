Élodie Touffet leader incontestée

Tahiti, le 20 septembre 2023 – La côte est de Tahiti accueillait ce mercredi matin la troisième étape du Tour Tahiti Nui de cyclisme. Une épreuve attendue par les différents compétiteurs en raison de son relief plus exigeant. Et si cette troisième journée voyait la victoire chez les hommes du jeune Rayann Lachenny, de son côté, Élodie Touffet confirmait son invincibilité en signant sa troisième victoire d'étape consécutive.



Les athlètes avaient rendez-vous tôt, ce mercredi matin, à la mairie de Pirae, pour le départ de la troisième étape du Tour Tahiti Nui 2023. Une épreuve très attendue par les différents cyclistes puisqu'elle proposait un relief plus exigeant que les deux premières épreuves, et donc, davantage d'opportunités de creuser des écarts entre les concurrents. Pour les hommes, la course s'étirait sur près de 120 km, allant de Pirae jusqu'à la mairie de Vairao, où les coureurs ont pu faire demi-tour direction les hauteurs de Pirae, pour un finish à l'entrée de la route du Belvédère. Scénario quasi identique pour les femmes qui ont cependant eu à faire demi-tour au 25e km à Tiarei, pour une course totale de 48 km.



Touffet au-dessus du lot



Grande favorite, Élodie Touffet a su tenir son rang en réalisant un sans-faute pour cette première moitié de compétition : trois étapes, trois victoires ! Et dans l'exercice, la 'aito vahine n'a pas forcé son talent : “À l'aller, j'ai tenté une accélération en haut du Tahara'a et je me suis vite retrouvée seule devant. Du coup, vu la distance de la course, j'ai préféré attendre les filles pour ne pas brûler inutilement toutes les cartouches”, expliquait Élodie Touffet après la course. “Sur le retour, il y a eu quelques sprints, puis au Tahara'a, j'ai de nouveau accéléré pour prendre la tête de la course jusqu'à l'arrivée.”



Après déjà trois jours de course, les athlètes doivent faire attention à bien récupérer s'ils veulent garder un maximum de fraîcheur dans les jambes. Pour Élodie Touffet, chaque détail compte : “La fatigue s'accumule puisque le weekend précédent, nous avons participé à la Pacific Cup également. Là, on profite du soleil car c'est bon pour l'organisme, on essaye de s'hydrater au maximum et de s'étirer aussi. S’il faut, on n'hésite pas à se faire masser aussi. La récupération, c'est primordial à ce stade de la compétition.”



Première victoire d'étape pour Rayann Lachenny



La jeunesse était attendue pour cette troisième étape et elle a définitivement répondu présent. En effet, il fallait s'assurer d'une certaine fraîcheur musculaire afin de mener, ou résister, aux assauts répétés dans les différentes montées que proposait le parcours. Et à ce jeu, ce fut le jeune Rayann Lachenny qui sortait son épingle du jeu : “Nous ne sommes qu'à la moitié du tour et déjà, les jambes se font sentir. On est déjà loin de la forme des premiers jours. Très honnêtement, je n'ai pas eu à gérer ma course car c'est parti très vite d'entrée de jeu. Il y avait les deux prétendants au titre également devant, donc ça ne servait à rien d'en faire trop. Tactiquement, pour moi, il y avait deux endroits clés à négocier lors de cette course : le Tahara'a au retour et le finish vers le Belvédère. Et ça n'a pas loupé, j'ai dû envoyer un petit coup de boost dans le Tahara'a pour m'assurer d'être toujours dans la course, puis tout s'est joué dans la dernière montée.” Une belle opération pour Rayann Lachenny qui pointe désormais à la 4e place au général. En tête toujours, Olivier Leroy conserve son maillot jaune à l'issue de la troisième journée.