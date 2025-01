Électricité: la facture baissera de 15% pour la plupart des ménages au 1er février

Paris, France | AFP | jeudi 16/01/2025 - Après deux années de hausses successives, la facture d'électricité de la plupart des ménages, soit plus de 24 millions d'abonnés au tarif réglementé, va finalement baisser de 15% en moyenne au 1er février, une première depuis dix ans.



Cette baisse concernera les quelques 20,4 millions de foyers abonnés au "tarif bleu" d'EDF (60% des 34 millions d'abonnés résidentiels) auxquels s'ajoutent les 4 millions d'abonnés indexés sur ce tarif.



Elle intervient malgré le relèvement de la taxe sur l'électricité actant la fin du bouclier tarifaire et une très forte hausse des coûts d'acheminement et de distribution de l'électricité (Turpe).



"C'est la première baisse depuis 2015", a souligné Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'Énergie (CRE) en révélant le niveau exact de cette baisse jusqu'ici attendue à -14%.



La facture se compose de trois volets: le coût de l'énergie en elle-même, les taxes et l'acheminement.



C'est la première composante, avec le repli des cours de l'électricité sur les marchés, qui permet d'amortir les hausses des taxes et du coût de l'acheminement, et de faire baisser la facture.



Pour les 10 millions de particuliers qui ne dépendent pas des tarifs réglementés, mais sont en offres de marchés, tout dépendra de leurs fournisseurs, qui restent libres de répercuter ou non les hausses côté taxes et acheminement, en jouant sur leurs marges. La CRE s'attend à ce que leurs offres restent "compétitives".



- Bataille parlementaire -



"Il reste de la place pour la concurrence, même une fois que les tarifs réglementés auront baissé", a indiqué Emmanuelle Wargon.



La CRE a calculé l'économie annuelle pour des foyers types aux tarifs réglementés (cuisson-eau chaude-chauffage): une baisse de 651 euros dans une maison de 4 personnes, de 389 euros pour un foyer de 3 personnes en appartement et de 107 euros pour 2 personnes. Sur la facture globale, le prix de l'électricité au kilowattheure passera de 28 à 24 centimes.



La baisse bénéficiera aussi à toutes les TPE, même les plus énergivores tels que les boulangers, qui pourront dès le 1er février souscrire à un contrat au tarif réglementé.



Le sujet du prix de l'électricité, qui a enflammé les débats politiques ces derniers mois, avait contribué à précipiter la chute du précédent gouvernement de Michel Barnier début décembre, sur fond de bataille parlementaire sur le budget 2025. Le projet de loi de finances d'octobre, toujours en suspens, prévoyait une baisse de 9% du tarif réglementé.



Les débats se sont cristallisés sur la volonté pour le gouvernement d'appliquer une hausse de la taxe sur l'électricité (accise) au-delà de son niveau d'avant la crise énergétique, ce qui lui aurait permis de récupérer 3,4 milliards d'euros, mais privait les consommateurs d'une baisse de facture plus importante.



- Niveau d'avant-crise -



Sous la pression du Rassemblement national (RN), Michel Barnier avait renoncé à cette hausse supplémentaire fin novembre afin de garantir une baisse de 14% de la facture, sans toutefois éviter la censure. Finalement, le gouvernement de François Bayrou a confirmé qu'il abandonnerait, pour le budget 2025, le relèvement de la taxe au-delà du niveau prévu.



L'accise remontera donc au 1er février à son niveau d'avant-crise, relevé de l'inflation, soit 33,70 euros par mégawattheure pour les particuliers.



Lors de la crise énergétique, cette taxe avait été abaissée à son minimum d'un euro du MWh pour modérer les factures, avant de remonter à 22 euros du MWh le 1er février 2024, ce qui avait mécaniquement entraîné une hausse de près de 10% des factures. Avant cela, le tarif réglementé avait déjà augmenté de 4% en février 2022, 15% en février 2023 et 10% en août 2023.



A cette taxe, s'ajoute une forte hausse d'une autre composante, le Turpe, une sorte de péage payé par les fournisseurs pour l’utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité et répercuté aux consommateurs.



La CRE a décidé de reporter du 1er août 2024 au 1er février, une hausse de 4,8%, et d'avancer au 1er février une autre de 7,7% prévue au 1er août 2025 afin de les amortir grâce à la baisse actuelle des cours sur le marché. La prochaine hausse n'est pas attendue avant août 2026.