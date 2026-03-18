

Elections: Macron annonce un futur projet de loi "contre les ingérences étrangères"

Tahiti le 16 avril 2026. À un an de la présidentielle qui désignera son successeur, Emmanuel Macron a annoncé jeudi un projet de loi pour protéger les élections françaises "contre les ingérences étrangères".





"Le gouvernement aura à présenter un projet de loi et des mesures réglementaires pour améliorer la protection de nos élections contre les ingérences étrangères", a déclaré le chef de l’État devant plusieurs centaines de maires réunis à l’Élysée.



Ces ingérences "vous ont parfois touché", a-t-il lancé à ces édiles nouvellement élus aux municipales du mois de mars. Elles ont aussi "touché beaucoup de nos voisins", a-t-il ajouté, dans une allusion aux récents scrutins en Moldavie, en Roumanie, mais aussi en Allemagne.



En ligne de mire: la Russie, qui "achète massivement en période électorale des millions de faux comptes", comme l'avait déjà souligné Emmanuel Macron en février.



"On va se battre au niveau européen pour interdire ces faux comptes. L'Europe doit être le premier territoire où on les interdit", a-t-il insisté ce jeudi.



Promettant de "prendre toute une série de textes pour permettre de mieux protéger le débat démocratique des vicissitudes des réseaux sociaux", le président français a également souhaité "réguler la parole sur les réseaux sociaux, en particulier la possibilité d'acheter cette parole dans les périodes électorales".

Rédigé par AFP le Jeudi 16 Avril 2026 à 12:49 | Lu 157 fois





