

Élection tendue à A Ti’a i Mua

Tahiti, le 24 novembre 2026 - Après des mois de guerre dans les tribunaux, le syndicat A Ti’a i Mua a eu, ce mardi, l’occasion de passer à autre chose et de réélire, correctement, son nouveau bureau exécutif et son secrétaire général. Raté.





Ambiance courtoise, mais tendue mardi matin aux portes de l’amphithéâtre du CHPF où se déroulait la première journée du congrès du syndicat A Ti’a i Mua. À l’intérieur, dès 8 heures du matin, une centaine de personnes étaient déjà installées et attendaient que commence le programme. Bilan moral et financier, résolutions pour les prochaines années, puis élections du nouveau bureau. Une journée ordinaire pour le syndicat… par le passé.



Car désormais, élire un secrétaire général à A Ti’a i Mua est aussi difficile que de trouver une place de stationnement dans le parking de l’hôpital. À l’extérieur, Jean-Marie Yan Tu, ancien secrétaire général du mouvement syndical, échangeait avec ses partisans. Alors qu’on attendait de voir son nom sur une liste concurrente à celle de la secrétaire sortante, Avaiki Teuiau, il n’y figure pas. Non sélectionnable, il a laissé la place à d’autres proches.



Validée, “non sans mal”, explique Pico Yan Tu, la liste faisait alors face à plusieurs obstacles que l’ancien secrétaire général a souhaité faire constater par huissier avant même le vote dans l’après-midi. Absence de possibilité pour les candidats sur les listes de voter, impossibilité de recueillir les procurations des absents, et un nombre incertain de militants non prévenus de la tenue de l’assemblée générale mardi.

“On avait 2 880 adhérents à jour, aujourd'hui, on est à 298” “Ça fait quatre mois qu'on est en conflit avec la secrétaire générale de A Ti’a i Mua. Suite à la baisse du taux de représentativité au niveau des élections déléguées et au niveau des adhérents”, a répété mardi Pico Yan Tu. “Lorsque j'ai laissé le mouvement, en 2022, on avait 2 880 adhérents à jour de l'autorisation. Aujourd'hui, on est à 298 adhérents.”



Quelques heures avant le scrutin pour l’élection du nouveau bureau et du nouveau secrétaire général, Pico faisait ses comptes. “Sur les 26 membres du comité directeur, 16 sont avec moi. Avaiki Teuiau n'en a que six parce que les quatre autres, ils ne veulent plus entendre parler du syndicat. Et là, on découvre que ceux qui sont sur les listes ne peuvent pas voter ! Ils ne peuvent même pas voter pour eux ! Ce n’est même pas dans les statuts du syndicat.”



Pico Yan Tu accuse alors l’équipe en place de tout mettre en œuvre pour faire gagner Avaiki Teuiau. “Ils sont en train de tout faire pour qu'on ne puisse pas arriver aux élections. Pour qu'ils puissent dire, ‘Ben voilà, c'est nous qui avons gagné’.”



Les propos de l’ancien secrétaire général ont bien sûr été balayés par l’équipe en place, organisatrice mardi du scrutin. “Au vu de la situation actuelle, on a pris le parti de ne pas donner la possibilité aux candidats sur les listes de voter, pour justement éviter toute interprétation.”



Une position qui en a surpris plus d’un mardi dans l’amphithéâtre. Même chose pour les procurations. “Moi, je suis sur une liste et si j'ai 25 personnes et que j'ai 25 procurations, forcément, on sait déjà qui a gagné.”



Mardi, en fin d’après-midi, les délégués devaient voter pour une des deux listes. La liste gagnante ne sera en revanche connue que mercredi matin, avant les discours de clôture.



Alors que tous les regards étaient rivés sur cette élection, le bureau sortant avait malgré tout tenu à ce qu’un vrai congrès se déroule, avec des thématiques bien précises : L’intelligence artificielle au travail, l’ice au travail, l’adoption des résolutions et des rapports financiers et moraux.



Ce n’est que ce mercredi matin, 11 heures, que seront proclamés les résultats de l’élection.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 24 Novembre 2026 à 16:44 | Lu 505 fois



