Effondrement d'un pont aux Etats-Unis: ce que l'on sait

Baltimore, États-Unis | AFP | mardi 26/03/2024 - D'importantes opérations de secours se déroulent mardi dans le port de la ville américaine de Baltimore, pour essayer de retrouver des survivants après l'effondrement spectaculaire d'un grand pont autoroutier percuté par un porte-conteneurs.



Voici ce que l'on sait de la catastrophe:



Que s'est-il passé?

A environ 01H30 (05H30 GMT) mardi, un porte-conteneurs battant pavillon singapourien, nommé Dali et long de 300 mètres, à destination du Sri Lanka, a percuté une pile du pont Francis Scott Key de Baltimore.



En l'espace de quelques secondes, la quasi-totalité du pont s'est effondrée dans l'eau, à environ 15 mètres plus bas, entraînant des véhicules et personnes dans sa chute.



Peu avant l'impact, le navire avait lancé un appel à l'aide aux autorités, disant avoir un problème technique, ce qui a permis de couper une partie du trafic routier et de sauver des vies, selon le gouverneur local.



Des bateaux, hélicoptères, plongeurs et un sonar ont été déployés pour tenter de retrouver des survivants.



Combien de victimes?

Les secours recherchent dans l'eau et sur le fond marin au moins six membres d'une équipe de huit ouvriers qui travaillait sur le pont au moment de l'accident, selon le dernier bilan.



Deux personnes ont déjà pu être sorties de l'eau par les secours. Une personne a été transportée à l'hôpital dans un état grave tandis qu'une deuxième est sortie indemne.



Il n'était pas clair si des personnes pouvaient être coincées dans des voitures qui seraient tombées au moment de l'effondrement au pont.



Au moment des faits, on aperçoit des lumières qui semblent être celles de véhicules sur la chaussée de l'infrastructure, avant que la structure ne se déforme et tombe par morceaux.



Le chef des pompiers de Baltimore James Wallace a dit qu'un sonar avait repéré des véhicules dans l'eau, mais il n'a pas pu fournir plus de détails.



Le secrétaire de l'Etat du Maryland aux transports, Paul Wiedefeld, a déclaré que les autorités "ne pensaient pas" que des personnes puissent être piégées dans des voitures.



Aucun membre de l'équipage du Dali n'a été blessé, selon Synergy Marine Group, la société maritime exploitant le porte-conteneurs.



Quelle est la cause de la catastrophe ?

Lors de son appel au secours peu avant le drame, l'équipage du porte-conteneurs sous pavillon de Singapour, avait expliqué être confronté à une panne du système de propulsion du navire.



"En conséquence, il n'était pas capable de maintenir le cap vers la direction souhaitée et est entré en collision avec le pont Francis Scott Key", ont déclaré mardi les autorités portuaires de Singapour.



Des images de vidéosurveillance montrent les lumières du porte-conteneurs s'éteindre par deux fois dans les minutes précédant le drame, ainsi que de la fumée autour du navire.



Le Dali avait jeté les ancres avant l'accident, conformément aux procédures d'urgence, selon les autorités singapouriennes, cette manoeuvre visant à ralentir le navire.



Les autorités américaines ont déclaré à plusieurs reprises qu'il n'y avait "aucune indication" laissant penser à un acte terroriste".



Des experts ont d'ores et déjà émis des doutes sur la solidité du pont, dont plusieurs arches ont été détruites sur une grande longueur.



Même si le porte-conteneurs dispose d'une puissante force d'inertie, a fortiori avec sa cargaison, "l'ampleur des dommages à la superstructure du pont semble disproportionnée par rapport à la cause", a commenté le professeur Toby Mottram, un expert en structures de l'université britannique de Warwick.



Et maintenant ?

Le trafic maritime est "suspendu jusqu'à nouvel ordre" à Baltimore, ont fait savoir les autorités. Le port est l'un des plus grands ports de transport maritime des Etats-Unis.



La priorité est donnée aux opérations de secours et aux recherches de victimes, à la surface et au fond de l'eau.



Les secours surveillent également l'éventualité d'une fuite d'hydrocarbures.



Enfin, les autorités se préparent déjà aux importantes conséquences économiques de la coupure du pont, axe autoroutier crucial de la côte atlantique des Etats-Unis, pays où le transport par camion joue un rôle essentiel.