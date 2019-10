Effondrement d'un immeuble au Brésil : un mort et 10 disparus

Fortaleza, Brésil | AFP | mardi 15/10/2019 - Au moins une personne est morte et dix autres étaient portées disparues après l'effondrement spectaculaire mardi d'un immeuble de sept étages dans un quartier résidentiel de Fortaleza, dans le nord-est du Brésil, ont annoncé les pompiers.



"Huit personnes ont été retirées des décombres. Malheureusement, l'une d'elles était morte. Il y a également dix personnes que leurs familles n'ont pas réussi à localiser", a expliqué à des journalistes le colonel des pompiers Cleyton Bezerra.

Les secouristes ont aussi retrouvé deux personnes en vie dans les décombres et tentaient de les extraire dans les plus brefs délais.

Des images impressionnantes de la télévision locale montraient des amas de débris de ciment de couleur ocre, sous un épais nuage de poussière.

Les causes de l'effondrement n'ont toujours pas été établies.

L'immeuble se trouvait à Dionisio Torres, un quartier habité par la classe moyenne proche de la plage d'Iracema, une des principales attractions touristiques de Fortaleza.

En avril, 24 personnes sont mortes dans l'effondrement de deux immeubles construits illégalement dans une favela de Rio de Janeiro, à l'issue de pluies diluviennes.