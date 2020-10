Édouard Fritch reçu par le premier ministre à Paris

Samedi matin, Jean Castex et Édouard Fritsch ont également évoqué la seconde tranche de l’emprunt garanti par l’État, tel que l’a souligné le président du Pays : « Nous avons touché la première tranche au mois d’août dernier et la seconde tranche est destinée à consolider notre budget qui risque d’être déficitaire du fait de la réduction des recettes fiscales en raison de la crise de la Covid. La porte n’est pas fermée pour accéder à cette seconde tranche. C’est l’essentiel ».



Pour sa part, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a rappelé que cette rencontre entre le président du Pays et le premier ministre faisait suite aux élections municipales et sénatoriales : « Nous allons donc pouvoir recentrer l’ensemble des politiques publiques jusqu’à la fin du quinquennat ». Il a, en outre, confirmé la venue du président de la République en Polynésie française avant la fin de son quinquennat : « Un déplacement qui permettra de bien actualiser l’ensemble des projets que nous avons en commun ». Il y a plusieurs enjeux, parmi lesquels le soutien à la compagnie aérienne, car « sans compagnie, il n’y a pas de tourisme », a-t-il déclaré.



Enfin, Édouard Fritch a tenu à remercier personnellement Jean Castex car « il était le Délégué interministériel au JO 2024, et c’est lui qui a proposé la Polynésie française comme site d’accueil des compétions de surf ». La semaine prochaine, Édouard Fritch s’entretiendra notamment avec le ministre de la Santé et le ministre de l’Économie et des Finances.