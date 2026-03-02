

Édouard Fritch garde sa mairie

Pirae - Avec 59,47 % des voix, c’est Édouard Fritch qui remporte l’élection municipale à Pirae. Sans trop de suspense, le maire sortant, leader de la liste d’union et d’action communale, a dominé ses quatre autres adversaires. Édouard Fritch prône l’unité et la continuité dans un projet déjà bien lancé.



La journée a été longue pour tous les candidats à ces élections municipales. De l’attente, du stress, des résultats qui mettent du temps à tomber : il fallait avoir les nerfs solides pour gérer ce moment. Mais la fin d’une campagne de plusieurs mois, voire de plusieurs années, est aussi un instant que l’on savoure.



“On est soulagé lorsque les résultats officiels tombent, car c’est un travail long et intense. Avec certains colistiers, nous travaillons depuis maintenant quatre ans à tenter de sensibiliser la population aux futurs projets que nous avons présentés dans notre programme. Nous avons été rejoints par de nouveaux compagnons, avec beaucoup de compétences et d’idées, qui ont insufflé un nouvel élan dans ce sprint final décisif que sont les élections et qui seront une réelle plus-value dans nos projets”, expliquait le tāvana Édouard Fritch, qui a été largement réélu dès le premier tour.



Tout au long de la journée, les habitants se sont déplacés à l’école primaire de Taaone. Pas assez pour le maire fraîchement réélu : “Aujourd’hui, il n’y a que la moitié des électeurs présents (47,19 % d’abstention). C’est un vrai problème, mais je pense que le comportement des élus, que ce soit nous ou l’opposition, est important. C’est pour cela que nous avons tous mené une campagne propre pour donner une image positive de la politique, afin que la population s’intéresse à ce qui va se passer dans sa ville, car c’est pour elle que nous travaillons.”



Une bienveillance qui s’est fait ressentir tout au long de la campagne, jusqu’au jour des élections. Malgré une large avance à la fermeture du sixième bureau de vote, tous les candidats sont restés présents et unis jusqu’au dépouillement final. “Je suis content que nous soyons tous là ce soir, car nous allons tous travailler ensemble pour que Pirae continue de grandir”, concluait le tāvana.





Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 15 Mars 2026 à 22:50 | Lu 300 fois



