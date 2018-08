Edouard Fritch fait des promesses à Hereheretue

Non, ce sont beaucoup plus de besoins qu’à Anaa. Les chantiers qui ont fait l’objet d’échanges avec la mairesse sont de vieux chantiers. Le projet de quai à Herehetue doit dater d’il y a quatre ou cinq ans.

Le montant était un problème. Ce quai est estimé entre 400 et 500 millions ce qui est énorme surtout pour 56 personnes. C’est beaucoup. Économiquement ce n’est pas défendable, mais c’est un besoin urgent. Là, il s’agit de priorités politiques pour Hereheretue et puis de conditions de vie quotidienne.

Aujourd’hui on peut avoir les sous, mais je crois qu’aujourd’hui, il faut réparer cette injustice. Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette affaire. Lorsqu’on voit le débarquement des passagers et des marchandises de Hereheretue avec une espèce de quai sur le récif et ensuite le transfert vers la plage dans une eau qui fait 50 cm à marée basse… Ils n’ont même pas la possibilité de transporter par bateau les biens du quai à la terre. Il y a un vrai problème.

Je ne parle pas des personnes âgées et des enfants qui doivent prendre le bateau pour voyager puisqu’il n’y a pas de piste d’aviation. C’est une injustice de retrouver des îles encore aujourd’hui où il n’y a pas d’infrastructures dignes de ce nom.

Il y a aussi le problème de l’électrification. Je sais que le conseil municipal de Hao s’en inquiète depuis quelque temps. Malheureusement on n’a pas beaucoup de chance avec les prestataires qui ont été choisis d’abord pour faire l’état des lieux, et ensuite lancer un projet digne de ce nom. La Délégation au développement des communes a des crédits qui peuvent venir soutenir la commune et des modes de financements allant jusqu’à 80 % : c’est un problème technique qui bloque l’avancée ; mais je sens qu’il y a une vraie volonté du maire de Hao et de la mairesse déléguée qui aujourd’hui se permet de rêver, puisqu’elle pense que si on construit ce quai et qu’on électrifie le village vraisemblablement d’autres personnes originaires de Hereheretue reviendront vivre sur l’atoll.

Les besoins de la population, d’une manière générale, nous les connaissons : ils sont énormes. Il faut beaucoup d’argent et beaucoup de moyens. La difficulté est de prioriser ces besoins. On peut les répartir dans le temps pour alléger la charge. La vraie difficulté pour les décideurs est de sentir l’essentiel de ces besoins et ensuite de prendre la décision qui est celle de la priorité à donner à certains chantiers plutôt qu’à d’autres.