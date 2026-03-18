

Edito - Tous fidèles… surtout à leur siège

Il y a des principes qui résistent à tout… sauf à l’exercice du pouvoir. La crise qui fracture aujourd’hui la majorité issue du Tavini en est une démonstration presque pédagogique. Car derrière les majorités qui se fissurent se cache une constante presque mécanique : chacun redécouvre soudain la vertu des principes… que l’on accommodait hier sans trop d’état d’âme. Et le Tavini ne déroge pas à la règle.



D’un côté, la branche dite radicale, forte de ses 22 élus, somme les dissidents de rendre leur mandat au nom d’une cohérence politique devenue, opportunément, une exigence absolue. De l’autre, les 15 démissionnaires, désormais regroupés autour d’une ligne plus modérée, revendiquent au contraire leur fidélité au programme de 2023 : vie chère, urgences sociales, quotidien des Polynésiens.



Deux légitimités qui s’opposent, mais un même angle mort : celui de la promesse initiale. Car lorsque l’on était dans l’opposition, le discours était limpide. Le mandat appartenait au projet, et non aux hommes. Aujourd’hui, chacun en propose une lecture à géométrie variable.



Les premiers affirment, la main sur le cœur, qu’on ne quitte pas une ligne politique sans quitter son siège à Tarahoi. Les seconds rétorquent, avec le même sérieux, qu’ils ne font que rester fidèles aux engagements pris devant les électeurs. Deux lectures. Une même certitude : ils ont raison.



Traduction plus simple : la fidélité est une valeur cardinale, surtout quand elle s’applique à soi-même.



Au fond, cette crise dit moins une divergence idéologique qu’une réalité politique plus prosaïque : une fois au pouvoir, les principes pèsent souvent moins lourd que les équilibres internes et les rapports de force. L’indépendance, les ressources marines, le social… autant de boussoles brandies, mais rarement alignées. Tout cela ne sert que de décor finalement.



Et pendant que les uns somment et que les autres justifient, une évidence s’impose : les électeurs, eux, n’ont pas voté pour ce spectacle de gymnastique politique entre contorsions de principes et étirement des promesses. À ce stade, c’est un jeu d’équilibriste qui tient finalement à peu de chose : un siège. On les croyait divisés. Ils sont en réalité parfaitement unis : tous profondément attachés à leur mandat.







Rédigé par Stéphanie Delorme le Vendredi 10 Avril 2026 à 07:09 | Lu 688 fois



