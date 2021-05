Eddy Le Roux signe son premier succès de la saison au GP de Pirae

Une grosse matinée, ce dimanche, pour le peloton polynésien qui s'est attaqué, pour le moment, à sa course la plus longue de la saison. Les organisateurs du GP de Pirae avaient en effet prévu un parcours de 140 km, soit un aller-retour, par la côte-est, entre la mairie de Pirae et le pk 0 à Teahupoo. Si le peloton a roulé grand train pour rejoindre la Presqu'île, aucune attaque sérieuse n'était à signaler. Et c'est lors du retour vers Pirae que la course s'est décantée, avec une échappée de six coureurs formés au niveau Nivee à Papenoo.Finalement au bout de trois heures et demi de course, c'est Eddy Le Roux qui s'est imposé au sprint. Le coureur de Tamarii Punaruu, deuxième dimanche dernier de la deuxième manche de la Coupe de Tahiti Nui, a cette fois pris le meilleur sur Heiarii Manutahi, du Papeete Cycling Club, pour s'offrir sa première victoire de l'année. Patrick Costeux, sociétaire de Arue, s'est offert lui une belle troisième place.