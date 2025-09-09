

Ecole effondrée en Indonésie: plus aucun signe de vie, lourd bilan redouté

Sidoarjo, Indonésie | AFP | jeudi 02/10/2025 - Plus aucun signe de vie n'a été détecté jeudi sous les décombres de l'école qui s'est effondrée en Indonésie en début de semaine et où 59 personnes sont encore portées disparues, faisant craindre un lourd bilan humain et plongeant les familles dans la douleur.



Le nombre des personnes portées disparues, une donnée souvent incertaine en Indonésie, et passé de 38 initialement à 91 avant ce nouveau bilan, a fluctué au fil des heures suivant la catastrophe qui a fait cinq morts dans l'internat de ce lycée islamique, selon le plus récent bilan officiel.



Selon des sources locales, ce sont les dortoirs des garçons qui ont été touchés alors qu'un étage supplémentaire était en construction.



"Nous avons utilisé des équipements de haute technologie comme des drones thermiques et scientifiquement il n'y avait plus aucun signe de vie", a déclaré M. Suharyanto, directeur de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, qui comme beaucoup d'Indonésiens ne porte qu'un nom.



"Nous avions donné du temps à l'équipe conjointe (de recherche) jusqu'à ce matin (...) au cas où il y aurait des signes de vie, mais il n'y en avait pas", a-t-il ajouté, lors d'un point presse sur le site de la catastrophe à Sidoarjo, à l'est de la grande île de Java.



"L'équipe a donc décidé de passer à la phase suivante de recherche avec du matériel lourd", a-t-il encore dit.



Peu avant ces annonces aux médias, de nombreux membres des familles de disparus, prévenus de l'absence de signes de vie, avaient éclaté en sanglots, a constaté une journaliste de l'AFP et une femme s'est évanouie.



- "Peut-être son destin" -



"Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais triste, mais que puis-je faire d'autre ? C'est peut-être son destin", a réagi Maulana Bayu Rizky Pratama, qui redoute d'avoir perdu son frère de 17 ans.



"Nous espérons qu'il sera retrouvé le plus rapidement possible, même s'il n'a pas survécu", a ajouté cet homme de 28 ans venu de Madura, avouant "un peu de soulagement maintenant que nous avons des certitudes".



Informées de l'absence de signes de vie, "les familles ont accepté l'utilisation d'équipements lourds" pour poursuivre les recherches, ils seront utilisés "avec extrême précaution", a déclaré sur place M. Pratikno, ministre coordinateur pour le Développement humain et les Affaires culturelles.



Une grue était à pied d'eouvre jeudi après-midi pour déblayer les décombres et quatre autres vont être déployées, a précisé M. Suharyanto, espérant ainsi pouvoir extraire plus rapidement des corps.



"Ils ont déjà fait un prélèvement de mon ADN", a témoigné Dewi Sulistiana, dont le fils de 14 ans, l'aîné de quatre garçons, figure dans la liste des disparus. "Je ne peux qu'accepter mon sort et être patiente".



"Je veux qu'on le retrouve, pour pouvoir le ramener à la maison et l'enterrer", a ajouté cette mère de famille de 33 ans, avant de s'effondrer en larmes.



Les familles des enfants disparus ne quittent pas les lieux et peuvent suivre en direct depuis jeudi matin les travaux de recherche et de déblaiement sur un écran de télévision.



A ce jour, 59 personnes sont encore portées disparues et présumées piégées sous les décombres, a confirmé jeudi matin Abdul Muhari, porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB).



De son côté, M. Suharyanto a indiqué espérer que ces disparus ne soient pas tous sous les décombres, citant le cas d'une femme pleurant la mort de son fils avant de découvrir plus tard qu'il était sauf.



Au total, 108 victimes ont été officiellement recensées, a-t-il ajouté: 103 sont sorties vivantes de l'effondrement et soignées à l'hôpital, et cinq sont décédées.



Mercredi, cinq survivants ainsi que deux cadavres avaient été extraits des décombres de l'école islamique située à 30 km de la ville de Surabaya.



Une enquête sur les causes de l'effondrement qui s'est produit lundi après-midi a été ouverte. Les premières constatations évoquent des problèmes de structure et un bâtiment qui ne répond pas aux normes de construction, selon les experts.



Les normes de construction appliquées de façon laxiste suscitent de vives inquiétudes quant à la sécurité des bâtiments en Indonésie.



Début septembre, trois personnes avaient été tuées et des dizaines d'autres blessées dans l'effondrement d'un bâtiment abritant une salle de prière dans l'ouest de Java.

le Jeudi 2 Octobre 2025 à 06:00 | Lu 70 fois





