École à la maison : Hao s'organise

Hao, le 31 août 2021 – Comme partout en Polynésie, depuis la fermeture des établissements scolaires la semaine dernière, la continuité pédagogique a été mise en place à Hao. Elle concerne 118 élèves du primaire et les 230 collégiens. Les familles organisent la classe à la maison, les internes bénéficient d'un accompagnement par les enseignants et même les mūto'i sont mis à contribution dans la récupération des devoirs dans les foyers.



Depuis la fermeture des établissements scolaires le 23 août, la continuité pédagogique s'organise à Hao. L'atoll possède trois établissements scolaires : une école primaire avec sa maternelle, un collège qui abrite également le Cétad et enfin une maison familiale et rurale (MFR) dont la rentrée officiellement prévue le 1er septembre prochain sera soit maintenue, soit reportée en fonction des prochaines annonces du Pays. Les programmes de continuité permettent à tous les élèves qu'ils soient externes, demi-pensionnaires et internes de poursuivre des activités scolaires et ainsi ne pas perdre le rythme d'apprentissage.



Au collège, qui compte 230 élèves, des programmes éducatifs ont été mis en place par les enseignants, ils ont été distribués par l'établissement dans les foyers, et les parents sont chargés du suivi. Chaque programme contient une semaine de travail dans toutes les matières enseignées, sport compris, et est rendu aux professeurs pour être contrôlé. Les 120 internes bénéficient pour leur part, d'un accompagnement par les enseignants avec des horaires aménagés et dans le respect des mesures sanitaires.



Les copies ramassées par les mūto'i



À l'école primaire, les programmes ont également été élaborés par semaine. Ce sont les mūto'i qui sont chargés de la distribution et du ramassage des copies des 118 élèves que compte l'établissement. Les sept enseignants sont joignables tous les matins par téléphone (au 40 97 03 85) pour répondre aux questions des parents pendant cette période.



Du côté des familles, on s'organise comme on peut, pour faire l'école à la maison. C'est le cas de Mira Temahuki : “Dans mon cas c'est marrant parce que j'aide mon fils de six ans à faire son travail et en même temps je fais le mien car je suis en formation en tant qu'adulte au Cétad du collège en PMH 2ème année. Je bénéficie également de la continuité pédagogique, alors on travaille ensemble.”