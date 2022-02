Échouage, les gestes qui sauvent

TAHITI, le 8 février 2022 - Un cachalot pygmée s’est échoué à Hiva Oa aux Marquises dimanche, l’occasion de rappeler quels sont les bons gestes à adopter en pareille situation. Et de revenir sur les caractéristiques des mammifères marins fréquemment rencontrés dans nos eaux.



La Polynésie est vaste et les cétacés (baleines, cachalots et dauphins) qui peuplent ses eaux ne sont pas les mêmes en fonction des archipels. Par exemple, la baleine à bosse navigue partout en Polynésie quand elle n’est pas en Antarctique, le dauphin à long bec et le dauphin à bec étroit sont plutôt dans l’archipel de la Société tandis que les grands dauphins et les cachalots sont plutôt aux Tuamotu. Il y a 82 espèces de baleines, cachalots et dauphins dans le monde, environ 25 sont présentes en Polynésie à un moment de l’année.



Il arrive que certains d’entre eux s’échouent sur les côtes des îles et lagons comme ce fut le cas dimanche. Un cachalot pygmée a été retrouvé à Hiva Oa sur la plage de Atuona. Un référent de l’association Mata Tohora a contacté la docteure en biologie marine et fondatrice de l’association Agnès Benet. Elle explique qu’il y a souvent des échouages sur cette plage car il y a “ beaucoup de houle et de courant dans le secteur. Les cétacés, fatigués ou blessés, se laissent dériver jusqu’à la plage ”.



Le cachalot dimanche perdait du sang au niveau de l’abdomen quand il a été trouvé. Il n’a pas pu être sauvé malgré les efforts réalisés pour le ramener en mer. En 2017, un échouage similaire avec la même espèce avait eu lieu, l’animal avait pu retrouver son groupe.



Les bons gestes



En effet, quand un animal est épuisé il faut penser à l'aider à respirer en surface en tenant sa tête à la surface de l'eau pour éviter qu'il se noie et qu'il se fatigue. Il ne faut pas oublier que ce sont des mammifères et donc qu’ils respirent de l’air en surface par le trou qui se trouve au-dessus de leur tête et que l’on appelle évent. “ Le remettre à l'eau depuis la plage s'il y a des vagues ne sert à rien car automatiquement il va s'échouer à nouveau et se blesser davantage ”, précise Agnès Benet.



Les premiers gestes sont très importants quand un mammifère marin s’échoue. Il faut à tout prix éviter le stress autour de l’animal, éloigner les animaux domestiques, éviter les grands rassemblements bruyants. “ Et puis, il faut le positionner sur un côté à l’opposé de l’arrivée des vagues, toujours pour protéger l’évent. Si on ne peut le remettre à l’eau tout de suite, il faut aussi le protéger du soleil avec des serviettes mouillées .”



Il ne faut par ailleurs jamais tirer sur les nageoires et essayer plutôt de le déplacer avec des sangles. “ Si on ne peut pas le mettre sur un côté, on creuse sous son ventre pour éviter que les poumons ne s’écrasent et que l’animal ne s’étouffe à cause de son poids sur la terre .”