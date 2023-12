Échec de Te Mau Ito ‘Āpi : les précisions de la Sedep

Tahiti, le 29 décembre 2023 - Le Pays était majoritaire au capital de la société d’économie mixte Te Mau Ito ‘Āpi. Il est à ce titre responsable de l’échec de ce projet, précise vendredi le gérant de la Sedep, partenaire minoritaire au capital de la société des éoliennes de Makemo.



La Polynésie française était majoritaire (66,4%) depuis 2008 au capital de Te Mau Ito ‘Āpi (TMIA), la société d’économie mixte en charge du parc éolien de Makemo. Le reste du capital étant réparti entre la Sedep et la Spres, sociétés détenues par l’homme d’affaires Dominique Auroy. C’est donc à la collectivité publique qu’incombe la responsabilité de l’échec du projet éolien de Makemo.



C’est en substance la précision que tient à rappeler Jean-Louis Chailly, gérant de la Sedep, dans une demande de



>> Lire aussi : ​Makemo débarrassé des déchets de Te Mau Ito ‘Āpi La Polynésie française était majoritaire (66,4%) depuis 2008 au capital de Te Mau Ito ‘Āpi (TMIA), la société d’économie mixte en charge du parc éolien de Makemo. Le reste du capital étant réparti entre la Sedep et la Spres, sociétés détenues par l’homme d’affaires Dominique Auroy. C’est donc à la collectivité publique qu’incombe la responsabilité de l’échec du projet éolien de Makemo.C’est en substance la précision que tient à rappeler Jean-Louis Chailly, gérant de la Sedep, dans une demande de droit de réponse adressée à la rédaction de Tahiti Infos ce vendredi, et faisant suite à notre publication du 25 décembre concernant l’avis d’appel public à concurrence pour le retrait et le traitement des restes industriels de la société Te Mau Ito ‘Āpi, après la décision de liquidation judiciaire prononcée en janvier 2019.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Vendredi 29 Décembre 2023 à 11:51 | Lu 451 fois