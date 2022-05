Eau, assainissement, déchets : Dix projets programmés

Tahiti, le 22 mai 2022 - Dix projets d'assainissement, de gestion des déchets et d'alimentation en eau portant sur le territoire de neuf communes ont été validés jeudi dans le cadre du contrat de développement et de transformation Etat-Pays-communes.



Le comité de pilotage du contrat de développement et de transformation -volet communes-, s'est déroulé jeudi à la présidence en présence des représentants de l'Etat, du Pays et des communes. Dans la continuité du précédent contrat de projet, cet instrument financier a permis de décliner le soutien financier aux communes polynésiennes pour leurs investissements dans les services publics de l'assainissement des eaux usées, de l'alimentation en eau potable et de gestion des déchets. Les projets communaux pour l'année 2022 ont ainsi été validés à hauteur de 2,2 milliards de Fcfp, répartis à 1,7 milliard à parité Etat et Pays et 500 millions à la charge des communes ou financés par les dispositifs tels que l'OFB ou l'Ademe.



Dix projets ont été programmés, répartis sur neuf communes de Tahiti, des Marquises, des Australes et des îles Sous-le-vent. Dans le détail, sur l'alimentation en eau, il s'est agi à Taha'a des travaux liés au schéma directeur d'alimentation en eau potable, à Teva i Uta des travaux liés à la suppression du réseau amiante ciment, à Faa'a de la fourniture et pose de 5 400 compteurs à auto relève avec sa solution de gestion numérique. Pour ce qui concerne les déchets, les projets consistent à Ua Huka en la création d'une déchetterie à Vaipaee, à Nuku Hiva en la construction de deux casiers supplémentaires du CET, à Rurutu en la mise en place d'une unité de traitement des déchets verts et à Faa'a en l'acquisition d’équipements de collecte pour le service public des déchets. Enfin, sur le volet assainissement des eaux, à Papeete, Pirae et Arue, les investissements financent l'étude de maîtrise d’œuvre partielle (PRO-ACT) pour la mise en œuvre de la première tranche de travaux d’assainissement collectif, l'étude de maîtrise d’œuvre partielle (PRO-ACT) pour la mise en œuvre de la première tranche de travaux d’assainissement collectif, des travaux des réseaux d'eau potable et d'eaux usées pour les quartiers de Mamao et de Manuhoe dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine et de l'extension des réseaux de collecte des eaux usées sur les secteurs de Fare ute et Paofai se raccordant aux réseaux existants.