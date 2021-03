ENTR, un nouveau média vidéo dédié aux jeunes européens

Paris, France | AFP | lundi 29/03/2021 - Un nouveau média entièrement en ligne et 100% vidéo ciblant les jeunes Européens de 18 à 34 ans va bientôt voir le jour : il s'agit d'ENTR, média plurilingue porté par le groupe France Médias Monde (RFI, France 24 et la radio arabophone MCD) et son homologue allemand Deutsche Welle.



Les deux groupes audiovisuels publics, qui développent depuis plusieurs années des initiatives communes, ont annoncé lundi ce projet d'offre numérique plurilingue et paneuropéenne, qui commencera à diffuser d'ici cet été des contenus sur YouTube, Twitter et Instagram en français, allemand, anglais, polonais, portugais et roumain.



Dotée d'un budget de 3,2 millions d'euros pour 2020, et coordonnée par une équipe franco-allemande de 12 journalistes, elle s'appuiera sur une dizaine de médias partenaires implantés dans six pays.



ENTR veut proposer des vidéos "sur toutes les thématiques qui suscitent l'intérêt et font le plus réagir les jeunes sur Internet et les réseaux sociaux, en s'adressant à eux dans leur langue maternelle et à travers les nouveaux formats numériques et modes narratifs de l'information", expliquent ses créateurs dans un communiqué.



Une ligne éditoriale qui n'est pas sans rappeler d'autres médias 100% numérique qui ciblent les jeunes sur les réseaux, tels que Brut, Monkey ou Slash (de France Télévisions).



Outre sa dimension multilingue, l'une des particularités de ce projet cofinancé par l'Union européenne, est qu'il vise à encourager l'engagement et le dialogue des jeunes en Europe, et à leur montrer la dimension européenne des enjeux qui leur sont chers.



"Climat, emploi, solidarité, culture, technologies… Les reportages d’ENTR produits, adaptés ou réinventés dans les différentes langues ont vocation à faire réagir les jeunes à travers l’Europe, en cassant les barrières linguistiques, et à les faire interagir autour des grands sujets générationnels qu’ils ont en partage, dans toutes leurs différences, en contribuant à leur +conscience européenne+", soulignent France Médias Monde et Deutsche Welle.



Ce projet a vocation à s'ouvrir à d'autres langues, en s'appuyant sur de nouveaux partenaires, ajoutent les deux groupes.