EDT rassure les clients de Moorea sur le transfert de l'électricité à l'Épic

Tahiti, le 22 décembre 2022 - L'Épic Te ito rau no Moorea-Maiao assurera l'exploitation du service de l'électricité de l'île sœur à compter du 1er janvier prochain. À quelques jours de ce transfert, EDT a tenu à rassurer les usagers sur la continuité de service public.



À l'approche du lancement de l'exploitation du service de l'électricité à Moorea par l'Épic Te ito rau no Moorea-Maiao, EDT a tenu une conférence de presse, jeudi matin, pour rassurer les usagers de l'île sœur sur la continuité de service public et assurer qu'elle accompagne la fin de concession à Moorea. “EDT a fait tout ce qui est en son pouvoir pour que ça se passe bien”, autant sur le plan opérationnel que pour la clientèle, a souligné en préambule Didier Pouzou, le président-directeur général de l'entreprise.



La distribution de l'électricité à Moorea et Maiao sera assurée par l'Épic dès le 1er janvier. EDT précise que l'équipe d'exploitation (12 techniciens et deux agents clientèle) ainsi que l'ensemble des moyens techniques (central, stock de dépannage, véhicules d'intervention) seront transférés à l'Épic à cette date. Pour les clients, le transfert se fera en douceur puisque “l'Épic reprendra ces contrats à travers une facture-contrat, donc la première facture servira de transfert”, indique Didier Pouzou. Les clients recevront donc à la fin du mois de décembre, ou tout début janvier, leur dernière facture d'EDT. En amont, des relèves ont été faites par les agents. Les installations, qui faisaient partie de la concession et qui sont donc la propriété de la collectivité, sont également transférées à l'Épic. Dans les faits, cela veut dire que l'agence EDT sera fermée pour être rouverte sous l’égide de l'Épic. Afin de permettre à la clientèle qui n'a pas de prélèvement automatique de régler sa dernière facture, EDT a donc mis en place une agence temporaire, qui sera ouverte à partir du 2 janvier jusqu'au 31 mars dans la galerie Pacific Moorea (To'a Champion), à Vaiare.

Prêt à collaborer Jeudi matin, le P-dg d'EDT a exprimé son “regret” suite à la décision de la commune de Moorea-Maiao de reprendre le service de l'électricité, “mais on l'accepte”, a-t-il précisé. Il a par ailleurs indiqué être prêt à collaborer avec le nouvel établissement, bien que ce dernier assure "être prêt". “Depuis le mois d'août, j'ai proposé de mettre en place un partenariat opérationnel”, indique Didier Pouzou. “Pour l'instant, je pense que la volonté de l'Épic est de faire par lui-même, ce qui est tout à fait respectable. Donc on n'a pas été sollicité. Mais ils savent que je suis ouvert à cette discussion. (…) On est à leurs côtés si besoin.”



La conférence de presse, jeudi, a également été l'occasion pour le P-dg d'EDT d'évoquer la transition du mix énergétique, avec un objectif affiché de 75% de production d'énergies renouvelables à l'horizon 2030. Un objectif qui lui semble réalisable, du moins “sur certains périmètres” : “Sur le périmètre de la Presqu'île, on y est presque déjà”, indique-t-il. “On va surtout y être à partir de 2024 quand les trois fermes photovoltaïques vont être mises en service. Là on avoisinera les 100%. Sur Rangiroa, on a cet objectif d'arriver très vite aux 75%. Ça sera certainement l'objectif des Marquises aussi dans le cadre du nouveau contrat.” En revanche, pour Tahiti-Nord, Didier Pouzou ne se fait pas d'illusion, il y aura du retard. “Il va falloir courir maintenant ! Mais il y a une vraie volonté d'aller vers cette tendance. Si ce n'est pas 2030, ce sera 2035, mais on a la capacité d'y arriver.”

Pratique EDT ouvre une agence temporaire, du 2 janvier au 31 mars, dans la galerie Pacific Moorea (To'a Champion), à Vaiare.

Horaires d'ouverture : 7 heures - 11h30 et 12heures - 14h30 du lundi au jeudi. Le vendredi de 7 heures à 11h30 et de 12 heures à 13h30.

le Jeudi 22 Décembre 2022 à 16:09 | Lu 110 fois