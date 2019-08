EDT change un transformateur de 40 tonnes à Vairaatoa

PAPEETE, le 11 août 2019 – Les équipes d’EDT-Engie ont installé samedi un transformateur de 40 tonnes dans la centrale de Vairaatoa et transféré l’ancien équipement à la Punaruu.



Samedi, les équipes d’EDT ont installé un nouveau transformateur de 32 millions de voltampères (32 MVA) dans son poste source de la centrale Vairaatoa à Papeete. L’équipement d’un coût de 300 millions de Fcfp et d’un poids de 40 tonnes a remplacé un transformateur de 20 MVA devenu insuffisant pour assurer l’alimentation pérenne de la capitale en cas d’incident. Rappelons en effet que la centrale de Vairaatoa ne sert aujourd’hui que d’équipement de secours en cas de défaillance de la centrale Martin de la Punaruu.



Le transformateur existant a été quant à lui transféré au poste source de la zone industrielle de la Punaruu samedi. L’opération étant destinée à « sécuriser et fiabiliser les postes sources concernés », explique EDT-Engie dans un communiqué.