Steeve Teihotaata pour relancer Pirae Va'a

Tahiti, le 25 janvier 2021 – C'est un joli coup réalisé par Pirae Va'a. Samuel Moo Sung, président du club, a confirmé que Steeve Teihotaata avait rejoint le club orange lors de la traditionnelle période de mutation. L'ancien 'aito d'EDT Va'a arrive à Pirae pour prendre également le poste d'entraîneur de l'équipe sénior. De quoi redonner, à priori, un coup de fouet à un club en perte de vitesse depuis près de vingt ans.



Les grands amateurs de va'a ont surement encore en tête les affrontements entre Pirae Va'a Mobil et Maita'i Shell à la fin des années 90 et au début des années 2000. Entre 1998 et 2002 notamment, les deux équipages s'étaient partagé quatre victoires, en cinq éditions, à la Hawaiki Nui Va'a. Trois victoires pour Pirae Va'a Mobil en 1998, 1999 (Pirae place ses deux équipages aux deux premières places) et 2001, avant que Maita'i Shell ne remporte sa première Hawaiki Nui Va'a en 2002.



Si, par la suite, le club au coquillage a construit ces vingt dernières années le plus beau palmarès du va'a, son rival historique, lui, a quelque peu plongé depuis le début des années 2000. Toujours présent sur les grandes courses mais plus vraiment assez fort pour aller jouer les premiers rôles. En témoigne la 27e place de Pirae Va'a en 2019 à la Hawaiki Nui Va'a, où l'équipage accusait près d'une heure de retard sur le podium dominé par Shell Va'a, Team OPT et Team Air Tahiti Va'a.



Mais l'année 2021 pourrait être celle du renouveau pour Pirae Va'a, qui a enregistré lors de la traditionnelle période de mutation, l'arrivée de Steeve Teihotaata, capitaine de l'équipage d'EDT Va'a victorieux à quatre reprises de la Hawaiki Nui Va'a entre 2014 et 2017.