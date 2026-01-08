

EDITO - S’en mêler, ou s’emmêler

“Je ne m’en mêle pas du tout.” Moetai Brotherson a mis en garde quiconque depuis le début d’année de le lier avec l’organisation des municipales prochaines. Lors de la présentation de ses vœux à la presse, il en parlait déjà. Lors d’une interview chez nos confrères d’Outremer360°, il le confirmait. Pas de collusion entre le gouvernement et le choix à venir des futurs maires.



Que ce soit dans la désignation des candidats par le mouvement politique auquel il appartient, le Tavini huiraatira, ou dans la promotion des candidats… même si pour la mairie de Papeete, il a déjà affiché sa préférence au jeune Tematai Le Gayic, candidat confirmé par le parti en février 2025, plutôt qu’à Tauhiti Nena, candidat choisi par Oscar Temaru en octobre dernier après la sortie annuelle du camp indépendantiste à l’ONU. Peut-être Oscar Temaru aura-t-il estimé la sortie du président du Pays trop molle à son goût au point d’évincer la branche progressiste du parti au bénéfice d’une vision plus dure de l’accession à l’indépendance.



Et même s’il ne s’en mêle pas du tout, Moetai Brotherson, électeur à Huahine, a pourtant été annoncé jeudi par Tematai Le Gayic lui-même à sa grande soirée de lancement de campagne pour la conquête de la mairie de Papeete samedi soir. Une grande soirée qui interviendra à peine quelques heures après une réunion dite “très importante” du parti indépendantiste à laquelle sont conviés les instances dirigeantes du parti, les responsables de chaque cellule, le conseil des sages et les présidents et membres des Tomite.



Histoire de marquer le choix définitif du leader maximo du Tavini quant aux choix pour les municipales, le Tavini a aussi rappelé cette semaine que “toute utilisation du nom, de l’emblème, des drapeaux ou des couleurs du Tavini huiraatira” est “strictement soumise à l’autorisation préalable et écrite du Président du parti”.



Par sa seule présence aux côtés de Tematai Le Gayic samedi soir, Moetai Brotherson pourrait finalement montrer la posture de “s’en mêler”, au risque de s’emmêler au sein d’un parti ou les prises de positions entre les uns et les autres sont de plus en plus clivantes.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Samedi 7 Février 2026




