EDITO - ​Wauquiez “dur”, “radical” et passéiste

Tahiti le 13 avril 2025. En draguant de plus en plus à droite, Laurent Wauquiez est de plus en plus maladroit. À quelques jours près, on aurait pu croire à un poisson d’avril lorsqu’est sortie son interview chez nos confrères de JDNews. “Je propose que les étrangers dangereux sous OQTF (obligation de quitter le territoire français, NDLR) soient enfermés dans un centre de rétention à Saint-Pierre-et-Miquelon, hors de l'Hexagone”, a-t-il déclaré, témoignant qu’il reste encore, en France, une droite colonialiste qui s’affirme et qui est prête à rouvrir des bagnes loin des frontières hexagonales.



“Ils auraient une seule alternative : soit partir à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit rentrer chez eux”, a-t-il poursuivi, précisant que ce territoire se trouve en dehors de l'espace Schengen et que leur retour “dans l’Hexagone” pourrait ainsi être “bloqué”.



Et vous savez qui est hors de l’espace Schengen ? Eh oui, la Polynésie française.



On est passé à deux doigts d’entendre le député de Haute-Loire, qui se rêve un destin présidentiel, proposer le Fenua pour y entasser les OQTF, traduisez, les étrangers en situation irrégulière se trouvant dans l’obligation de quitter le territoire français.



Remarquez, pourquoi pas ? La France possède deux magnifiques atolls aux Tuamotu. Des terres sympathiques où, certes, quelques essais nucléaires ont été menés par l’État, mais qui offriraient des conditions idéales de réflexion à ces personnes dont l’Hexagone souhaite le départ de son territoire.



À Saint-Pierre-et-Miquelon, “il fait 5 degrés de moyenne pendant l'année, 146 jours de pluie et de neige. Je pense qu’assez rapidement, ça va amener tout le monde à réfléchir”, a proposé Laurent Wauquiez. Possible… Mais si Wauquiez avait réfléchi lui aussi avant de sortir cette ânerie, quelques semaines sous un soleil de plomb à manger de la ciguatera à Moruroa et Fangataufa, ce ne serait pas non plus de tout repos.



Et mercredi, non content d’avoir remis au goût du jour les bagnes coloniaux, Laurent Wauquiez a préféré s’enfoncer sur X plutôt que de faire amende honorable. “Contrairement au monde politique qui passe son temps à se lamenter de sa propre impuissance devant les Français, je fais une proposition, dure, radicale, je l’admets, mais qui résout le problème de ces OQTF en les faisant de facto sortir de l’espace Schengen. (…) Les OQTF dangereux à Saint-Pierre-et-Miquelon, je signe et persiste.”



Une proposition “dure”, “radicale” et tellement passéiste.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 13 Avril 2025 à 12:13 | Lu 207 fois