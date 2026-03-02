

Dubaï: des débris de drone tombent à proximité du centre financier

Dubaï, Emirats arabes unis | AFP | jeudi 12/03/2026 - Des débris de drone sont tombés jeudi près du quartier financier de Dubaï, au lendemain des menaces de l'armée iranienne qui a dit vouloir frapper des cibles économiques liées aux Etats-Unis et à Israël au Moyen-Orient.



Les autorités de la plus grande ville des Emirats arabes unis ont signalé jeudi une attaque sur le quartier d'Al-Bada, qualifiant l'incident de "mineur".



Plusieurs explosions avaient auparavant retenti dans la ville, dont une très forte, selon une journaliste de l'AFP, qui a vu des nuages de fumée se dissiper au dessus de la zone.



Un peu plus tard, le bureau de presse du gouvernement de Dubaï a rapporté la chute de "débris provenant d'une interception réussie" sur la façade d'un bâtiment de Cheikh Zayed Road, la principale artère de la ville, à proximité du Centre financier international de Dubaï (DIFC), qui a été bouclé.



Un autre journaliste de l'AFP a aperçu ce qui semblait être l'épave d'un drone s'écraser près d'un bâtiment du quartier.



Les deux incidents n'ont fait aucune victime, selon les autorités.



La veille, après les avertissements de Téhéran, le géant bancaire américain Citi et les cabinets de conseil britanniques Deloitte et PwC avaient évacué ou fermé leurs bureaux à Dubaï.



Au Koweït, une attaque de drones sur l'aéroport international de la capitale a causé des dégâts matériels.



Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient le 28 février, le Golfe est la région la plus durement touchée par les attaques iraniennes, où elles ont fait 24 morts, dont sept militaires américains et onze civils.

