

Du très grand padel à Phénix

Tahiti, le 13 avril 2026 - Au lendemain du plus grand tournoi de padel organisé au Fenua, le bilan est très positif. Des matchs de haut niveau, des paires venues du monde entier, un public présent et conquis, et un padel polynésien qui franchit encore un cap. Une aubaine pour les passionnés de ce sport, qui ont pu s’opposer au top niveau mondial. Les favoris ont tenu leur rang avec, chez les hommes, la victoire de la paire espagnole Cayetano Rocafort-Jacobo Blanco De Miguel et, chez les femmes, celle du duo binational composé de la Danoise Julia Wise et de la Finlandaise Martina Minetti.



L’AS Phenix a encore frappé fort. Avec de nombreux tournois organisés depuis le lancement de la pratique du padel au sein du club, Alain Siou et ses membres n’ont cessé de proposer des évolutions qui ont permis aux pratiquants, de plus en plus nombreux au fil des ans, d’apprendre et de progresser dans cette nouvelle discipline sportive en Polynésie. La venue de professionnels espagnols pour encadrer des cours et des stages, grâce à un partenariat noué avec un club de Malaga (Espagne), des compétitions de plus en plus relevées avec la venue de joueurs étrangers, la mise en place de courts couverts pour permettre une meilleure pratique et, surtout, l’opportunité de jouer plus souvent.



L’étape suivante était bien sûr d’organiser un tournoi international au Fenua. Un travail colossal pour une première réussie. “Ça a été une organisation très complexe, avec plusieurs mois de travail et d’organisation, avec tous les bénévoles du club que je tiens à remercier pour leur investissement. Mais quand on voit le résultat, on ne peut être qu’heureux”, déclarait le président de l’AS Phenix, Alain Siou. Un bonheur partagé avec le nombreux public venu toute la semaine, pour finir ce week-end en apothéose : “Tous les soirs, nous avons eu du monde qui est venu assister aux rencontres. Mais dimanche, pour les finales, plus de 500 personnes étaient présentes, c’est incroyable.” Une notoriété qui grandit au fil des ans et qui confirme l’intérêt des Polynésiens pour ce sport. Car les aspects de ce jeu permettent à toutes et à tous de le pratiquer, en loisir ou en compétition : “C’est un vrai sport populaire, car il touche tout le monde. Il y a aussi un aspect social très présent, car les gens jouent en équipe, se mélangent, partagent des moments ensemble et créent des liens. Le phénomène se poursuit aussi en dehors du terrain, car on voit les joueurs qui mangent ensemble le midi ou qui prennent une collation après les matchs.”



L’Espagne au sommet, nos Tahitiens en quart



Une ambiance et un état d’esprit présents tout au long de ce premier tournoi international. Car, forcément, le haut niveau attire. Et c’était l’objectif de cet événement : faire venir les meilleurs pour promouvoir davantage ce sport, mais aussi permettre à nos joueurs et joueuses de progresser. “On sait que c’est en jouant contre ce genre de paires que nous allons progresser. Nous voyons que nous ne sommes pas loin, même si le très haut niveau pratiqué, par exemple, par les Espagnols n’est pas encore à notre portée. Mais avec nos voisins calédoniens, qui étaient en avance, ça commence à s’équilibrer, donc c’est très encourageant pour la suite et il faut continuer dans cette direction. C’est pour cela que, l’année prochaine, malgré la difficulté, nous continuerons à organiser ce tournoi”, concluait le président.



Une compétition qui s’est déroulée en deux parties. Tout d’abord un tour préliminaire pour vingt-quatre paires hommes et seize paires femmes, qui ont tenté de se qualifier pour le tournoi principal, où les duos internationaux et les meilleures équipes tahitiennes étaient déjà présents.



Six places disponibles chez les hommes et quatre chez les femmes : la porte d’entrée au starting line-up était réduite pour nos représentants et la bataille fut féroce. Cette première étape passée, les oppositions proposées étaient déjà de très haut niveau. À commencer par les duels Tahiti-Calédonie, avec le match entre nos ‘aito Ridge Chung-Bruno Laitame et nos cousins Lorenz Pesselet-Christophe Soekarjan, qui a vu la victoire des Calédoniens, ou encore le choc entre Manoa Desvignes-Karl Yomes, qui l’ont emporté face aux Français Franck Douan-Ian Vanizette.



Chez les filles, le début de tournoi de la paire binationale composée de la Danoise Julia Wiese et de la Finlandaise Martina Minetti a impressionné. Mais les Brothers (Leilani et Edelweiss), ainsi qu’Ayshka Zima et Teuehei Teururai, ont montré une belle détermination qui leur a permis de se hisser en quart de finale, en compagnie d’une autre paire tahitienne, Mayka Zima et Fleur Peni. Malheureusement, l’aventure s’est arrêtée là pour les trois équipes tahitiennes.



Idem chez les garçons. Les quarts de finale ont été fatals pour nos représentants. La seule paire présente à ce niveau, Manoa Desvignes et Karl Yomes, n’a rien pu faire face aux Australiens Dominique Bechard et Andrea Melisi. Nos ‘aito n’ont pas à rougir de cette défaite, car les Australiens se sont ensuite hissés jusqu’en finale pour retrouver la paire espagnole Cayetano Rocafort-Jacobo Blanco De Miguel. Menée par un grand Rocafort, qui commence à bien connaître les lieux, la paire espagnole s’est imposée en trois sets dans une finale de très haut niveau au suspense insoutenable (6-7, 7-6, 7-6).



Chez les femmes, les favorites Julia Wiese et Martina Minetti ont tenu leur rang en dominant largement la paire française Jennifer Denecheau-Marie Boura (6-2, 6-3).







Rédigé par Manu Rodor le Lundi 13 Avril 2026 à 15:49 | Lu 106 fois



