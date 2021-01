Du soutien promis aux employés d’ADT en 2021

Tahiti, le 19 janvier 2021 - Les personnels d'ADT ont reçu l'assurance de Nicole Bouteau, d'un maintien du bénéfice des mesures de soutien à l'emploi, lors de la cérémonie des vœux aux collaborateurs de la société vendredi.



La cérémonie des vœux aux collaborateurs de la société Aéroport de Tahiti (ADT) a été l'occasion, vendredi, pour les administrateurs et le directeur d’ADT de "rassurer les personnels" de cette entreprise chargée de la gestion de la plateforme aéroportuaire de Tahiti-Faa’a et des aérodromes de Bora Bora, Rangiroa et Raiatea. Après une année 2020 à l’activité en chute libre, Jean-Michel Ratron, le directeur général d’ADT, a évoqué des perspectives pour 2021 "bien en-deçà des résultats de 2019 compte tenu de la situation de la pandémie dans le monde".



Pour faire face à la crise Covid, la société a été amenée en 2020 à conclure des accords de réduction du temps de travail de l'ensemble du personnel ainsi qu'un plan de départs volontaires.



En marge des vœux, Nicole Bouteau s'est adressée aux collaborateurs présents pour les remercier des "efforts consentis" et leur assurer que malgré le contexte difficile qui s’annonce pour les premiers mois de 2021, le Pays continuerait à soutenir l'entreprise et ses collaborateurs, notamment avec les mesures exceptionnelles de sauvegarde des emplois.