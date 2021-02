Du sang neuf à la gendarmerie de Hao

Hao, le 13 février 2021 - Vavetoua Cheung-yan, jeune gendarme adjoint volontaire (GAV,) tout juste sorti de formation, est venu à Hao prendre la relève et insuffler un élan de jeunesse à la brigade de gendarmerie locale.



À l'issue de 13 semaines de formation au camp de Faa'a, neuf adjoints volontaires originaires de Tahiti, Moorea ou des archipels ont prêté serment le 24 janvier dernier au palais de justice de Papeete. Ces neufs GAV vont rejoindre leurs unités respectives au sein desquelles ils assisteront les officiers et agents de police judiciaire. Parmi eux, Vavetoua Cheung-yan, appelé communément "Vave" qui vient de rejoindre son affectation à la brigade de gendarmerie de Hao. Vave, originaire de Tahiti plus précisément de la commune de Punaauia, malgré ses 20 ans, mais est déjà un sportif accompli puisqu'il traîne derrière lui 7 ans de pratique de taekwondo dont quelques compétitions internationales et 2 ans de MMA. La cohésion au sein d'une brigade de gendarmerie est fondamentale, même vitale, il est primordial que chaque militaire soit un appui de confiance pour l'autre. À son arrivée la semaine dernière, Vave a reçu un accueil chaleureux et fraternel de la part de ces futurs collègues et des élus locaux, dans le respect bien sûr des gestes barrières en vigueur. Depuis il s'acclimate comme il peut et faire part de ses première impressions : "Il fait chaud ! (rire), je trouve les gens gentils, accueillants. Le lagon est impressionnant, très beau ; je pense que je vais apprécier la vie au Tuamotu." Et si l'éloignement risque de lui peser, il ne manque pas d'ambitions : "J'envisage de passer le concours de sous-officiers et de m'orienter dans la gendarmerie mobile, ensuite pourquoi pas entrer au GIGN (Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale) ou de faire comme mes oncles, maître-chien au sein du PSIG, histoire de boucler la boucle".



Vave, jeune polynésien de 20 ans titulaire d'un Bac Pro sécurité et prévention a choisi sa voie, il en est encore à ses débuts mais sa motivation à réussir est palpable. Il devrait être un exemple de détermination pour une jeunesse polynésienne souvent en perte de repères.



La gendarmerie offre, pour les jeunes polynésiens de bonnes volontés, prêts à travailler, à se remettre en question et à sortir de leur zone de confort, une réelle perspective d'avenir.

Et Vavetoua, comme d'autres, en sont le parfait exemple.