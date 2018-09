Du retard dans la livraison des fare OPH

Moana Blanchard

Directeur général de l'OPH



"Les délais pour obtenir un fare sont de l'ordre de 14 mois minimum"



Comment se déroule la mise en œuvre d'un kit ?

" Dans la mise en œuvre, nous commandons 17 lots qui constituent un kit, et les entreprises viennent dans les entrepôts de l'OPH ou directement chez les fournisseurs, pour se rendre ensuite sur le chantier afin de le démarrer. En ce qui concerne la mise en œuvre, c'est une politique voulue par le gouvernement, il s'agit exclusivement d'entreprises locales, dans la moyenne des ouvriers avoisine 5 à 10 personnes, souvent les entreprises dites familiales. "



Quel est le parcours pour obtenir un fare OPH ?

" Lorsque quelqu'un sollicite une aide en fare, il doit monter un dossier administratif. Il y a à l'intérieur les renseignements sur les demandeurs, il y a la prise en compte de certains paramètres de ressources financières qui permettent de vérifier qu'ils ont bien droit à l'obtention d'un fare au sein de l'OPH. Il y a un coefficient de Smig à respecter. Ensuite, ils doivent également obtenir leur permis de construire. Dans le cadre des fare, seuls celles et ceux qui peuvent prouver qu'ils ont une maitrise du foncier, y ont droit. Une fois que le dossier est constitué, une commission dite d'attribution se réunit, et à ce sujet-là, l'OPH n'assure que le secrétariat de cette commission qui est présidée par le ministre du logement, il y a aussi le ministre de la Santé ainsi que d'autres élus. Une fois que la commission a statué favorablement sur un dossier, nos agents se chargent de la réactualisation du dossier. Parce que le délai imparti entre le moment où la personne fait la demande, obtient son numéro de demande et l'aval de la commission, plusieurs mois voire années se sont écoulés. Et entre temps, leur composition familiale et leurs ressources ont pu changer. Donc, il est utile avant d'officialiser l'aide, par rapport à une convention que l'attributaire signera, de vérifier qu'on est toujours dans l'esprit de la procédure et de l'attribution de ces fare.

Une fois que l'actualisation est réalisée, cela génère un processus administratif qui consiste à préparer un projet d'arrêté que l'OPH va soumettre au gouvernement via le ministère du logement et le Contrôle des dépenses engagées (CDE). Lorsque le CDE aura donné son aval, à ce moment-là, l'attributaire et l'OPH peuvent signer une convention qui stipule la participation de l'attributaire, qui souvent, avoisine 2 % du coût de la maison. En sachant qu'un fare, en moyenne, entre un F3 et un F5 avoisine une fourchette comprise entre 9 millions à 13 millions de francs. Une fois que la participation est versée, nous allons entamer le processus de démarrage des travaux. Il faut saluer aussi le travail de ces entreprises qui arrivent à finir un fare en 1 mois voire 15 mois. Ensuite, il y a la délivrance des certificats de conformité, puis la remise des clés. Les délais pour obtenir un fare sont de l'ordre de 14 mois minimum. "