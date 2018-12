Du retard dans la campagne de vaccination contre la grippe

Désormais la direction de la Santé attend le retour, et le feu vert du laboratoire en question pour distribuer les doses à la population. "Ces vaccins sont tracés par un enregistreur de température pour surveiller la chaîne du froid, et les enregistreurs sont repartis en Métropole. On espère pouvoir lancer officiellement la campagne de vaccination dans les plus brefs délais", assure Sandrine Lot.23 000 doses, pour un coût total d'environ 14 millions de francs, ont été commandées. Le vaccin est sans obligation d'une prescription médicale et est délivré dans toutes les pharmacies et les centres médicaux (dispensaires, centre de soins, …) de la Polynésie française. Il est administré gratuitement aux personnes âgées de plus de 60 ans, les personnes en affection longue durée, les femmes enceintes, les personnes en situation d'obésité, ou encore les professionnels de santé. Sandrine Lot affirme par ailleurs, "on commande la quantité qui correspond à la demande en Polynésie. Et il se trouve qu'il y a en effet une forte demande chaque fin d'année. Une demande qui s'éteint ensuite à la fin du mois de janvier."Si la grippe est une maladie souvent prise à la légère, rappelons qu'un homme d'une quarantaine est mort en mai dernier après avoir contracté la maladie.