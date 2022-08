Du nouveau pour l’apprentissage des tout-petits

TAHITI, le 16 août 2022 - Tehina, enseignante de lycée, maman d’une petite fille aujourd’hui âgée de 2 ans et demi est tombée amoureuse du monde de la petite enfance. Elle a écrit une vingtaine d’ouvrage pour les bébés, préscolaires et maternelles. Six d’entre eux viennent de paraître.



“ Mon objectif explique Tehina est d’apprendre des mots de tous les jours en tahitien aux tout-petits, les bébés, préscolaires et maternelles .” Elle est professeure dans un lycée et surtout maman d’une petite fille de 2 ans et demi baptisée Heiani. “ Depuis qu’elle a deux mois, elle a des livres entre les mains .”



Tehina est tombée amoureuse du monde de la petite enfance. Elle a écrit des livres pour sa fille et les tout-petits afin de leur permettre de découvrir les mots de leur quotidien en tahitien, pour nourrir une base de vocabulaire. “ On a de nombreux livres pour enfants disponibles ici mais ils sont en décalage avec ce que nous vivons .” Elle a déjà écrit une vingtaine de tomes qui ont chacun un thème. Ils sont illustrés et écrits simplement : Un nom en français et tahitien ainsi qu’une phrase qui le décrit.



Le succès au rendez-vous



Les ouvrages sont nés il y a plus d’un an. “ Ensuite, il a fallu que je trouve un imprimeur et cela m’a pris beaucoup de temps .” En effet, Tehina souhaitait publier ses écrits sur des ouvrages en carton rigide. N’ayant pas trouvé ce qui lui convenait, elle a fait évoluer ses plans et opté pour une impression sur papier épais au format 12x13 cm.



Sur la vingtaine de tomes déjà prêts, six sont sortis la semaine dernière. Leurs thèmes sont variés : les animaux, les animaux marins, les couleurs, les chiffres, les fruits du jardin et les petites bêtes. La moitié des exemplaires a déjà trouvé preneur confirmant tout l’intérêt de l’initiative. Des commandes ont été passées depuis les îles, la France et même les États-Unis.



L’anglais et le marquisien en projet



Á l’origine, Tehina envisageait de rédiger ses livres en français et marquisien. Elle est originaire des Marquises et souhaite transmettre sa langue à sa fille. “ Mais j’ai décidé de me lancer d’abord en tahitien et français pour voir si le concept plairait. Il y a plus de lecteur dans cette langue .” Vu l’accueil réservé à son projet, Tehina promet des versions en français et marquisien. Elle ajoutera également la langue anglaise, que certains lecteurs ont déjà réclamée.



Dans les mois à venir, Tehina proposera également des produits dérivés comme des cahiers de coloriage et des cahiers d’activité pour les enfants. “ J’adore concevoir des choses en plusieurs langues .” Elle devrait également sillonner les écoles pour présenter ce qui, dans les établissements, constituera de précieux outils d’apprentissage.



Pratique



FB : Les plaisirs de Heiani

En vente en librairie (Odyssey, Klima) et chez Office One Prince Hinoi. Tarif : 990 Fcfp l’exemplaire.



Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 16 Août 2022 à 18:30 | Lu 393 fois