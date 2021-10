Du gaz toxique dégagé dans l'incendie d'un porte-conteneurs au large du Canada

Montréal, Canada | AFP | dimanche 24/10/2021 - Les gardes-côtes canadiens ont évacué 16 personnes d'un porte-conteneurs en flammes, dégageant depuis samedi du gaz toxique au large de la côte pacifique du pays, mais sans que la situation ne présente de risques à terre, ont affirmé les autorités dimanche.



Le navire, le Zim Kingston, est ancré au large de la ville de Victoria en Colombie-Britannique, dans le détroit Juan de Fuca qui marque la frontière maritime entre le Canada et les Etats-Unis, selon le site de suivi maritime MarineTraffic.



La garde côtière canadienne a affirmé dans un tweet dans la nuit de samedi à dimanche que 16 personnes avaient été évacuées par deux de ses vedettes de secours, "après qu'un incendie a éclaté dans dix conteneurs".



"Il n'y a actuellement aucun risque pour la sécurité des personnes à terre, mais la situation continuera à être surveillée", a-t-elle affirmé, indiquant dimanche matin que "la zone d'urgence autour du navire a été élargie à 2 milles nautiques", contre un mille la veille.



"L'incendie demeure un événement dynamique et un poste de commandement des incidents a été mis en place pour gérer la situation. Les intervenants se mobilisent pour combattre l'incendie et récupérer les conteneurs qui se sont détachés du navire vendredi", a également indiqué la garde côtière.



"En raison de la nature des produits chimiques à bord du porte-conteneurs, l'application d'eau directement sur le feu n'est pas une option", ont souligné les gardes-côtes canadiens sur Twitter.



Un remorqueur déployé sur le site de l'incendie, le Seaspan Raven, a toutefois "refroidi la coque du Zim Kingston en l'aspergeant d'eau froide" dans la nuit de samedi à dimanche, ont relevé les autorités canadiennes.



L'origine de l'incendie n'était pas encore connue dimanche.



Le porte-conteneurs transporte plus de 52 tonnes de produits chimiques, notamment chargés dans deux des conteneurs qui ont pris feu, a rapporté Radio-Canada citant la garde côtière.



Selon Radio-Canada, le Zim Kingston s'est retrouvé en difficulté dès vendredi avec la perte de 40 conteneurs dans l'océan Pacifique et les gardes-côtes canadiens et leurs homologues américains travaillaient ensemble pour les retrouver.