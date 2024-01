Du Goldman plein les oreilles

Tahiti, le 25 janvier 2024 - Il ne sera pas là, mais c’est tout comme. Les tubes de Jean-Jacques Goldman résonneront, le 3 février prochain, sur le motu de l’InterContinental, grâce au groupe En passant, qui va poser ses instruments en Polynésie française.



Retiré de la scène, Jean-Jacques Goldman reste l’un des chanteurs français les plus aimés des francophones. Grâce au groupe En passant, composé pour la plupart de musiciens qui ont accompagné l’artiste sur scène pendant de nombreuses tournées et albums, les chansons de l’auteur, compositeur, musicien et interprète continuent de vivre sur scène. En concert à l’InterContinental de Faa’a la semaine prochaine à l’invitation de LA Production, le groupe 100% Goldman fera sonner tous les plus grands tubes de Jean-Jacques Goldman.



C'est en 2014 qu’Olivier Gann décide de créer le groupe En Passant, avec objectif de se consacrer à l'interprétation de reprises des chansons de Jean-Jacques Goldman. Le choix du nom du groupe a été très vite trouvé. “En passant” est le titre d'un album de Jean-Jacques Goldman, paru en 1997. Cette période du chanteur a laissé une empreinte profonde chez les musiciens qui ont partagé sa route.



Ce spectacle 100% Goldman, le 3 février, retracera la grande période pop rock des années 80-90. Encore un matin, Envole-moi, Quand la musique est bonne, Je te donne, etc. Deux heures de show époustouflant où vous vibrerez au “son” Goldman.



La dernière apparition sur scène de Jean-Jacques Goldman remonte à 2004. En passant propose donc de revivre vingt ans plus tard les plus belles heures d’un chanteur qui manque à tous.



Le groupe Maxence Crouzard

(Guitares – Chœurs)

Riche de belles expériences sur scène ou en radio avec -M- et Thomas Dutronc, Maxence Crouzard est un jeune guitariste qui aime explorer de nombreux registres musicaux, toujours avec la même passion.



Lance Dixon

(Claviers – Chœurs)

Ancien musicien de Goldman. Synthé notamment sur la tournée 86. Quand Tai Phong se sépare, Michael Jones monte le groupe Gulfstream avec Lance Dixon en 1982.



Olivier Gann

(Chant - Guitares)

Cinq albums solo, plusieurs collaborations avec Francis Cabrel, Michael Jones, Nicolas Peyrac, etc. Olivier Gann, un artiste complet qui offre depuis une trentaine d’années une pop française légère et lumineuse.



Jeff Gautier

(Batterie – Chœurs)

Batteur de Jean-Jacques Goldman en pleine période Golmania, il a aussi collaboré avec Alain Souchon, Laurent Voulzy, Paul Personne et Calvin Russel, entre autres. Il est aujourd’hui à la tête de plusieurs formations dans le sud-ouest de la France où il s’est établi.



Jean-Claude Givone

(Basse – Chœurs)

Bassiste et batteur, Jean-Claude Givone accompagne à la fin des années 80 Jean-Jacques Goldman puis Patricia Kaas. Musicien appliqué et expérimenté, il s'implique généreusement dans divers projets musicaux dont Tramp Experience.



Christophe Nègre

(Sax – Chœurs)

Saxophoniste de renom, Christophe Nègre a accompagné sur scène et en télé Michel Sardou, Johnny. Hallyday, Eddy Mitchell, Charles Aznavour, Jean-Jacques Goldman, Ray Charles, etc. Album studio de Céline Dion, Roger Hodgson, Supertramp et de beaucoup d'autres artistes.



Pratique Le samedi 3 février au motu de l’InterContinental Tahiti à 18 heures



Tarif unique de 5 000 francs



Billets en vente sur laproductiontahiti.com et dans les magasins Lucky Store à Champion Mahina, iStore à Carrefour Faa’a, Sound Store au centre Vaima Papeete.



Première partie du concert assurée par Lolita Rock.



Rédigé par Bertrand Prevost le Vendredi 26 Janvier 2024 à 14:33 | Lu 229 fois