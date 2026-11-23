

Du GPS aux tsunamis, les mille visages du géospatial

Tahiti, le 23 novembre 2026 - On l'utilise tous les jours, souvent sans même le savoir. Pour trouver son chemin, surveiller l'environnement ou anticiper les catastrophes naturelles, le géospatial s'est glissé dans notre quotidien. Mais derrière les cartes et les images satellites se cachent des applications parfois insoupçonnées. Pendant deux jours, chercheurs et professionnels se retrouvent à l'Université de la Polynésie française (UPF) pour partager leurs avancées. Avec un objectif : mieux connaître le territoire pour mieux le gérer et le protéger.





Le géospatial, ça ne fait pas forcément rêver. Et pourtant, difficile de s'en passer. Chaque fois qu'on consulte un GPS ou qu'on cherche une adresse sur son téléphone, on y fait appel. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière cette discipline au nom un peu barbare se cachent des outils précieux pour aménager les communes, étudier les écosystèmes ou prévenir les risques naturels.



C'est tout l'intérêt du colloque organisé ces lundi et mardi à l'UPF, à l'initiative de Benoît Stoll, enseignant-chercheur. Pour sa deuxième édition, ce rendez-vous biennal réunit scientifiques, administrations, associations et entreprises privées pour partager leurs travaux et faire progresser l'utilisation des données géographiques en Polynésie.



Parmi les sujets abordés, les zones humides illustrent bien les enjeux. Sur les atolls, elles peuvent constituer de précieux espaces agricoles. “On sait que les gens parfois cultivent dans les zones humides”, explique Benoît Stoll. La Direction de l'agriculture cherche ainsi à concilier leur exploitation et la protection de l'environnement. Sur les îles hautes, en revanche, la priorité est à la conservation : “Il y a un écosystème qui est quand même assez particulier et qu'il faut préserver.” Deux réalités différentes pour lesquelles une meilleure connaissance du terrain peut faire la différence.



Des cartes pour anticiper les catastrophes



Autre sujet, autrement plus spectaculaire : les tsunamis. Une session entière est consacrée aux nouvelles techniques de détection de ces vagues dévastatrices. L'enjeu est simple : gagner du temps. “Avant que la vague n'arrive, il faut qu'on ait l'information”, insiste Benoît Stoll. Les échanges porteront également sur la gestion des risques multiples à l'échelle du Pacifique.



Et l'intelligence artificielle dans tout ça ? Elle n'a pas attendu ChatGPT pour faire son apparition. “Ça fait 25 ans que j'utilise les techniques IA”, explique le chercheur, évoquant les algorithmes d'analyse des images satellites. La nouveauté pourrait venir de leur démocratisation. “Là où avant, c'était réservé à des spécialistes, peut-être que des gens un petit peu moins spécialistes vont pouvoir se saisir de ce genre de technique et sortir des cartes aussi qui sont très pertinentes.” De quoi rendre la cartographie plus accessible.



Les présentations du colloque seront d'ailleurs disponibles sur le site de l'UPF, pour permettre à chacun de profiter de ces échanges. Car le géospatial ne se limite pas aux applications scientifiques ou techniques. À Tetiaroa, Benoît Stoll a aussi travaillé sur une carte des noms de lieux pour en préserver la mémoire et la signification. “Il y a des endroits en Polynésie qui ont des noms, qui ont des significations, qui voulaient dire quelque chose. Et ça, on essaie de le conserver.” Une autre façon de faire parler les cartes, en racontant cette fois l'histoire du Fenua.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Lundi 23 Novembre 2026 à 14:19 | Lu 225 fois



