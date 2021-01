Drones désinfectants, masques intelligents: les gadgets anti-Covid sont légion

Washington, Etats-Unis | AFP | vendredi 14/01/2021 - Des drones capables de vaporiser du désinfectant dans des stades aux masques mesurant la respiration, le secteur de la tech redouble d'imagination pour créer des produits innovants contre le coronavirus.



Plusieurs de ces gadgets ont été présentés cette semaine au Consumer Electronics Show (CES), le célèbre salon de l'électronique grand public qui s'est achevé jeudi et s'est déroulé entièrement en ligne cette année en raison de la pandémie.



Le fabricant Draganfly a ainsi dévoilé un drone pulvérisant depuis les airs un produit antibactérien pour assainir une arène sportive.



"Cela donne aux espaces publics l'opportunité d'ouvrir à nouveau", a expliqué le patron de l'entreprise canadienne.



Draganfly a aussi conçu une caméra qui peut envoyer des alertes sur la distanciation sociale ou détecter des changements de fréquence cardiaque et respiratoire ou de tension artérielle, qui correspondent parfois à des signes précuseurs d'une contamination au coronavirus.



Dans la même veine, le spécialiste taïwanais de l'intelligence artificielle FaceHeart a présenté un logiciel à installer sur des caméras pour mesurer au quotidien des signes vitaux grâce à différents algorithmes.



Dans le domaine des accessoires portables connectés ("wearables"), la start-up américaine BioIntelliSense a inventé le BioButton, un badge autocollant à appliquer sur la poitrine afin de calculer la température cutanée, le rythme cardiaque ou encore la fréquence de la toux.



Se jumelant avec des applications mobiles, le BioButton "représente un progrès considérable dans la conception de moniteurs médicaux fiables, simples d'utilisation et avec un bon rapport qualité/prix", assure le patron de l'entreprise, James Mault.



Le foisonnement de technologies de traçage depuis le début de la pandémie suscite des inquiétudes chez des organisations de défense des consommateurs et des libertés civiles, qui s'interrogent sur le respect de la vie privée et de la confidentialité des données.



Sur son site, BioIntelliSense assure respecter la loi américaine sur la protection des données médicales.



Sonnettes intelligentes



Objets incontournables de la pandémie, les masques ont également droit à leur lot d'innovations.



L'entreprise AirPop Health propose ainsi un modèle de masque qui collecte des données respiratoires et contient un capteur indiquant aux utilisateurs quand ils doivent remplacer leur filtre.



Le masque de la compagnie Razer est lui muni de respirateurs rechargeables et est transparent "afin que vos interlocuteurs puissent discerner des mouvements du visage comme un sourire ou un rire et que les malentendants puissent lire sur les lèvres d'une personne portant le masque", assure l'entreprise.



La start-up Plott a pour sa part créé une sonnette vidéo qui prend la température des visiteurs depuis la porte d'entrée du domicile grâce à un capteur infrarouge pour vérifier s'ils ont ou non de la fièvre.



Un boîtier conçu par l'entreprise taïwanaise iWavenology émet lui un signal d'alarme si deux personnes ne respectent pas les règles de distanciation sociale.



"La pandémie nous oblige tous à réfléchir à des solutions innovantes pour garantir la sécurité de tous nos employés sur le lieu de travail", a affirmé le fondateur de la compagnie, Shau-Gang.