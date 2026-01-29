

Drone à proximité du porte-avions français : "une provocation ridicule", s'il était russe, selon Paris

Malmö, Suède | AFP | vendredi 27/02/2026 - Un drone "probablement russe" selon Stockholm a été neutralisé par l'armée suédoise non loin du porte-avions français Charles de Gaulle, en escale à Malmö, une "provocation ridicule" si cela se confirmait, a estimé le ministre français des Affaires étrangères.



"Si effectivement, comme le suggère le ministre (suédois) de la Défense, cet incident avait une origine russe, la seule conclusion que je pourrais en tirer, c'est qu'il s'agit d'une provocation ridicule", a déclaré vendredi Jean-Noël Barrot au cours d'une conférence de presse à bord du porte-avions.



Le Kremlin a toutefois jugé absurde de dire que le drone brouillé était russe.



Le drone a été repéré mercredi par un bateau de la marine suédoise en patrouille, à environ 13 kilomètres du Charles de Gaulle dans le détroit d'Öresund, près de la ville de Malmö (sud de la Suède) où le navire amiral français est arrivé pour une escale avant de participer à plusieurs exercices de l'Otan.



"Si vous rapportez correctement les déclarations (des autorités suédoises, ndlr) – à savoir que le drone est russe uniquement parce qu'il y avait un navire russe à proximité –, alors cette déclaration est tout à fait absurde", a déclaré le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov en réponse à la question d'un journaliste, tout en disant "ne pas connaître les détails" de cet incident.



- Pas de menace réelle -



Le ministre français des Affaires étrangères a assuré que le drone n'aurait jamais pu représenter une menace réelle pour le bâtiment.



"Le drone a été neutralisé loin du porte-avions Charles-de-Gaulle et en aucun cas la sécurité du porte-avions et de son groupe n'a été menacée", a-t-il déclaré.



Jeudi soir le ministre de la défense Pål Jonson avait estimé que le drone provenait "probablement de la Russie, étant donné qu'il y avait un navire militaire russe à proximité immédiate au moment des faits".



Un navire de la marine suédoise a repéré ce drone lors d'une patrouille maritime, et a pris des mesures pour le neutraliser.



"Cela s'est produit alors qu'un navire militaire russe se trouvait dans l'Öresund et dans les eaux territoriales suédoises", avait précisé le ministre de la défense.



"Selon toute vraisemblance, il existe un lien fort entre le navire militaire russe et ce drone", avait-il ajouté.



Vendredi, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a réaffirmé qu'il pensait que le drone était russe.



- "Typiquement russe" -



"Il s'agit probablement d'un drone russe. Nous menons actuellement une enquête plus approfondie, mais de nombreux éléments semblent indiquer que c'est bien le cas", a déclaré M. Kristersson aux journalistes lors d'une visite sur le porte-avions.



Il a ajouté qu'il ne pensait pas que ce soit une coïncidence si l'incident s'était produit pendant la visite du porte-avions. "C'est une manière d'agir typique de la Russie, que nous avons déjà observée ailleurs", a-t-il affirmé.



Les forces armées suédoises avaient précisé jeudi n'avoir repéré aucun autre drone.



A propulsion nucléaire, le groupe aéronaval, fleuron de la Marine française constitué du porte-avions Charles-de-Gaulle et de son escorte, fait escale pour la première fois dans le port de Malmö.



La mer Baltique, juste à côté, est un théâtre de rivalités entre la Russie et les pays de l'Alliance atlantique.



Les pays européens se sont plusieurs fois inquiétés de survols de drones aperçus au dessus ou à proximité de sites sensibles, comme des installations militaires ou des aéroports, certains responsables politiques dénonçant des opérations de guerre hybride russes.

