Droits des femmes, culture et transmission à Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 8 mars 2022 - À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la commune de Nuku Hiva et l’association Te vehine te tumu ont organisé une manifestation festive mardi permettant aux femmes de l’île de se rencontrer, d’échanger puis de montrer leurs multiples savoir-faire.



Au fil du temps, dans une société en constante évolution, la femme marquisienne s’affirme de plus en plus. De mère au foyer à salariée puis à cheffe d’entreprise, ou tout simplement à femme indépendante assumée, les avancées vers une égalité entre hommes et femmes font leur chemin. Ainsi, la journée internationale des droits des femmes, est l’occasion de mettre en avant les actes remarquables réalisés par les femmes, de s’unir pour continuer à faire progresser l’égalité des genres puis de permettre aux femmes de se rassembler autour d’activités agréables communes. C’est pourquoi, l’île de Nuku Hiva met un point d’honneur chaque année à célébrer cette journée du 8 mars.



Mardi, sous l’impulsion de Jeanne-Marie Kautai, adjointe au maire de Nuku Hiva, des membres de l’association Te vehine te tumu, et en collaboration avec de nombreux bénévoles, plusieurs stands ludiques, informatifs et interactifs ont été installés au cœur du village de Taiohae, entre la place Vainaho et le fort Collet. Le tout avec pour unique objectif de proposer aux femmes de l’île de partager une belle journée festive.

Les intervenantes du service maternité de l’hôpital puis celles du Fare Tama Hau animaient des rencontres et des discussions relatives à la place de la femme dans le monde d’aujourd’hui, aux différences entre les statuts et les salaires des hommes et des femmes, ou encore à la liberté d’assumer son corps de femme sans tabou en 2022. La beauté de la vahine était également au programme notamment grâce à l’initiation à la confection du kumuhei (bouquet de senteurs typiquement marquisien) et de couronnes de fleurs ou encore à travers l’exposé d’un tatoueur intitulé La femme et le tatouage. Le bien-être et l’activité sportive étaient aussi au cœur de cette journée destinée aux femmes de tous les âges : masseuses, coachs sportifs et professeurs d'école de danse animaient des ateliers sur la place Vainaho et sur le site du tiki Tuhiva. La manifestation a donné l’occasion aux femmes de toutes les vallées de Nuku Hiva de se rencontrer, un fait assez rare pour être mentionné.





Rédigé par Marie Laure le Mardi 8 Mars 2022 à 16:02 | Lu 94 fois